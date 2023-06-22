Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Sambut Kedatangan Marko Simic di Persija Jakarta: Dia Gabung di Saat yang Tepat

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |01:00 WIB
Thomas Doll Sambut Kedatangan Marko Simic di Persija Jakarta: Dia Gabung di Saat yang Tepat
Marko Simic kembali ke Persija Jakarta (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

THOMAS Doll sambut kedatangan Marko Simic di Persija Jakarta. Menurut pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, Marko Simic bergabung pada saat yang tepat.

Simic akhirnya kembali ke Macan Kemayoran – julukan Persija. Sang striker asal Kroasia kembali setelah semusim meninggalkan Persija.

Marko Simic

Simic sempat memperkuat tim asal Serbia, Radnicki 1923 pada musim 2022-2023. Namun, dia kemudian meninggalkan klub di bursa transfer musim dingin 2023.

Kini, Simic kembali ke Persija Jakarta, yang memiliki slot kosong di lini serang setelah Michael Krmencik dilepas. Thomas Doll mengatakan bahwa Marko Simic bergabung pada saat yang tepat.

"Jadi untuk Simic, dia bergabung dengan kita dalam waktu yang tepat. Ini merupakan keputusan banyak orang, dari mulai manajemen sampai pelatih. Jadi kita harus melihat ke depan sekarang, tidak perlu melihat ke belakang lagi apa yang terjadi," kata Doll kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta pada Rabu (20/6/2023).

