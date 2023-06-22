Semusim Merumput, Robert Lewandowski Ungkap Rencana Pensiun di Barcelona

SEMUSIM merumput, Robert Lewandowski ungkap rencana pensiun di Barcelona. Striker Timnas Polandia itu berharap agar La Blaugrana – julukan Barcelona – menjadi klub terakhirnya.

Sang striker berusia 34 tahun bergabung dari Bayern Munich pada musim panas tahun lalu. Musim pertamanya berjalan dengan begitu indah hingga ia berharap bisa pensiun di Camp Nou.

"Waktu pensiun saya? Sudah dekat. Sangat mungkin bahwa saya akan mengakhiri karier di Barcelona, di mana saya dan keluarga merasa sangat nyaman," ungkap Lewandowski dilansir dari 90min, Rabu (21/6/2023).

Lewandowski mencetak 33 gol dari 46 laga di musim 2022-2023 ini untuk Barcelona, jauh lebih sedikit dibandingkan musim sebelumnya ketika dia mengukir 50 gol dari 46 pertandingan untuk Bayern Munich. Meski begitu, dia merasa kerasan di Barcelona dan merasa bahwa Blaugrana adalah klub yang tepat.

"Setelah kontrak saya berakhir, baru nanti saya akan melihat apakah ingin tetap bermain atau tidak," ujar Lewandowski.