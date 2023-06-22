Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Demi Dapatkan Declan Rice, Manchester United Bakal Sodorkan Dua Pemain ke West Ham Unied

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:42 WIB
Demi Dapatkan Declan Rice, Manchester United Bakal Sodorkan Dua Pemain ke West Ham Unied
Pemain West Ham United, Declan Rice. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER Manchester United dikabarkan tertarik memboyong Declan Rice ke Old Trafford dari West Ham United. Namun, keinginan Man United dipastikan tidak akan mudah sebab ada dua tim Inggris lain yang juga tertaruk kepada Rice, yakni Arsenal dan Manchester City.

Melihat hal tersebut, Man United dilaporkan siap melakukan berbagai cara agar West Ham mau melepas Rice ke Setan Merah. Bahkan Man United dikabarkan siap memberikan dua pemain, yakni Scott McTominay dan Harry Maguire untuk bisa mendapatkan rice.

Sebagaimana diketahui, Rice cukup menjadi komoditi panas di bursa transfer musim panas 2023. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi incaran banyak klub Raksasa Inggris. Itu semua tak luput dari performanya yang ciamik bersama West Ham.

Sementara Rice sendiri memang telah terbuka untuk pergi meninggalkan West Ham. Belakangan ini, namanya sangat santer dikaitkan dengan Arsenal. Tim berjuluk The Gunners itu disebut menjadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangan pemain berpaspor Inggris tersebut.

Arsenal pun sangat serius ingin memboyong Rice ke Emirates Stadium. Mereka sudah dua kali melayangkan penawaran kepada kubu West Ham, yang mana dua penawaran tersebut ditolak mentah-mentah.

Declan Rice

Penawaran pertama yang ditolak yakni senilai 75 juta poundsterling atau sekitar Rp1,4 triliun. Kemudian Arsenal menaikkan penawaran yang keduanya sebesar 90 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun, namun dengan rincian 75 juta ditambah bonus sebesar 15 juta yang secara berkala selama lima tahun.

Situasi tersebut membuat Man United mencoba untuk masuk memanaskan perburuan transfer tersebut. Menurut laporan Daily Telegraph yang disadur dari Metro, Kamis (22/6/2023), kubu Setan Merah kini sedang mempertimbangkan untuk melayangkan penawaran kepada West Ham.

Halaman:
1 2
      
