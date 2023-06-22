Manchester United Pantang Nyerah Kejar Mason Mount, Siap Ajukan Penawaran Lagi ke Chelsea

MANCHESTER United tampaknya pantang menyerah dalam mengejar penggawa Chelsea, Mason Mount, pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Pakar transfer asal Eropa, Fabrizio Romano, pun menyebut Man United siap mengajukan penawaran terbaru lagi untuk Mason Mount.

Sebelumnya, Man United sudah dua kali mengajukan penawaran ke Chelsea untuk meminang Mount. Namun, kedua tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh The Blues -julukan Chelsea.

Pada penawaran kedua, Man United padahal sudah menaikkan harga sedikit. Man United mengajukan tawaran sebesar 45 juta poundsterling atau sekira Rp859 miliar kepada Chelsea.

Angka itu belum termasuk adds on senilai 5 juta poundsterling atau sekira Rp95 miliar. Jadi, nilai total tawaran ini ada di angka 50 juta poundsteerling atau sekira Rp954 miliar.

Fabrizio pun memastikan Man United masih akan mencoba mengajukan penawaran baru. Sebab, Man United ingin segera mendapatkan Mount.

“Breaking: Mason Mount. Manchester United sekarang bersiap untuk menawar lagi untuk Mason Mount – persyaratan pribadi sekarang 100% disetujui,” tulis Fabrizio Romano di akun media sosialnya, Kamis (22/6/2023).