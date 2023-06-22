Ucapan Selamat Ini Tanda Ipswich Town Bakal Andalkan Elkan Baggott di Divisi Championship 2023-2024?

UCAPAN selamat ini mungkin pertanda Ipswich Town bakal andalkan Elkan Baggott di Divisi Championship 2023-2024. Klub kasta kedua Liga Inggris 2023-2024 tersebut memberi selamat atas kesempatan langka yang didapat Elkan Baggott ketika membela Timnas Indonesia di laga kontra Argentina.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah melakoni pertandingan bersejarah kontra juara dunia Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu dimainkan pada Senin 19 Juni 2023 lalu.

Meski kalah 0-2 akibat gol-gol Leandro Paredes dan Cristian Romero, Timnas Indonesia mendapatkan pengalaman berharga melawan tim juara dunia tersebut. Elkan Baggott pun mendapat kesempatan bermain penuh selama 90 menit di laga ini.

Elkan tampil merepotkan bagi Argentina hingga tim asuhan Lionel Scaloni tersebut kesulitan mencetak gol. Gol yang diciptakan Leandro Paredes sendiri terjadi setelah kesulitan menembus pertahanan Timnas Indonesia sehingga gelandang Juventus itu perlu meluncurkan tendangan roket dari luar kotak penalti.

Satu gol lainnya mengandalkan bola mati dari sepak pojok. Jadi, secara umum, pertahanan Timnas Indonesia yang diperkuat Elkan Baggott bisa dinilai positif karena tidak memberikan ruang untuk para pemain Argentina untuk berkreasi.

BACA JUGA: Aksi Penyelamatan Gila Elkan Baggott dan Rizky Ridho di Laga Timnas Indonesia vs Argentina Terus Jadi Sorotan

Elkan Baggott pun mendapatkan selamat dari klubnya di Inggris, Ipswich Town, seusai pertandingan itu. Ucapan tersebut diunggah di akun Instagram resmi klub @ipswichtown.