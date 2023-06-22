Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ucapan Selamat Ini Tanda Ipswich Town Bakal Andalkan Elkan Baggott di Divisi Championship 2023-2024?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |04:02 WIB
Ucapan Selamat Ini Tanda Ipswich Town Bakal Andalkan Elkan Baggott di Divisi Championship 2023-2024?
Aksi Elkan Baggott di laga kontra Timnas Argentina (Foto: Instagram/ipswichtown)
A
A
A

UCAPAN selamat ini mungkin pertanda Ipswich Town bakal andalkan Elkan Baggott di Divisi Championship 2023-2024. Klub kasta kedua Liga Inggris 2023-2024 tersebut memberi selamat atas kesempatan langka yang didapat Elkan Baggott ketika membela Timnas Indonesia di laga kontra Argentina.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah melakoni pertandingan bersejarah kontra juara dunia Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu dimainkan pada Senin 19 Juni 2023 lalu.

Elkan Baggott

Meski kalah 0-2 akibat gol-gol Leandro Paredes dan Cristian Romero, Timnas Indonesia mendapatkan pengalaman berharga melawan tim juara dunia tersebut. Elkan Baggott pun mendapat kesempatan bermain penuh selama 90 menit di laga ini.

Elkan tampil merepotkan bagi Argentina hingga tim asuhan Lionel Scaloni tersebut kesulitan mencetak gol. Gol yang diciptakan Leandro Paredes sendiri terjadi setelah kesulitan menembus pertahanan Timnas Indonesia sehingga gelandang Juventus itu perlu meluncurkan tendangan roket dari luar kotak penalti.

Satu gol lainnya mengandalkan bola mati dari sepak pojok. Jadi, secara umum, pertahanan Timnas Indonesia yang diperkuat Elkan Baggott bisa dinilai positif karena tidak memberikan ruang untuk para pemain Argentina untuk berkreasi.

Elkan Baggott pun mendapatkan selamat dari klubnya di Inggris, Ipswich Town, seusai pertandingan itu. Ucapan tersebut diunggah di akun Instagram resmi klub @ipswichtown.

Halaman:
