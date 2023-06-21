Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Dipuji Jurnalis Luar Negeri Sebut sebagai Pemain Bertalenta Luar Biasa

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |23:22 WIB
Marselino Ferdinan Dipuji Jurnalis Luar Negeri Sebut sebagai Pemain Bertalenta Luar Biasa
Marselino Ferdinan ketika tampil di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

WONDERKID Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan dipuji jurnalis luar negeri dan disebut sebagai pemain bertalenta luar biasa. Gelaran FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia vs Argentina menyisakan banyak cerita-cerita menarik.

Meski kalah 2-0 dari Argentina, namun para pemain Timnas Indonesia berhasil membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Bahkan beberapa pemain skuad Garuda menjadi sorotan internasional.

Marselino Ferdinan

Seperti Marselino Ferdinan dipuji jurnalis luar negeri dan disebut sebagai pemain bertalenta luar biasa. Jurnalis asal Inggris, Bence Bocsak, dalam akun Twitternya, @BenBocsak menuliskan pujian untuk Marselino Ferdinan yang berhasil tampil apik dalam laga kontra juara Piala Dunia 2022 tersebut.

“Marselino Ferdinan menghasilkan penampilan yang solid melawan Argentina kemarin,” tulis Bence Bocsak.

Seperti yang diketahui, wonderkid yang kini membela KMSK Deinze itu tampil sebagai starter dan bermain hingga menit terakhir. Selama pertandingan, Marselino Ferdinan tampil gacor dengan terus merepotkan pemain-pemain Timnas Argentina.

Tak hanya memuji Marselino Ferdinan, Bence Bocsak juga menyoroti statistik mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Seperti memenangkan delapan duel dan melakukan tiga tekel dari tiga percobaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193783/momen_muhammad_hilmi_gimnastiar_menendang_pemain_perseta_1970_futbollindonesiaa-6JWc_large.jpg
Muhammad Hilmi Gimnastiar Tendang Dada Pemain Lawan, Komdis PSSI: Bisa Dilarang Main Seumur Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663317/misi-pertahankan-takhta-jakarta-pertamina-enduro-resmi-perkenalkan-skuad-proliga-2026-iyy.webp
Misi Pertahankan Takhta: Jakarta Pertamina Enduro Resmi Perkenalkan Skuad Proliga 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/tendangan_kungfu_perseta_vs_putra_jaya.jpg
Buntut Tendangan Kungfu di Liga 4, Hilmi Gimnastiar Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup oleh PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement