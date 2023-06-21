Marselino Ferdinan Dipuji Jurnalis Luar Negeri Sebut sebagai Pemain Bertalenta Luar Biasa

WONDERKID Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan dipuji jurnalis luar negeri dan disebut sebagai pemain bertalenta luar biasa. Gelaran FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia vs Argentina menyisakan banyak cerita-cerita menarik.

Meski kalah 2-0 dari Argentina, namun para pemain Timnas Indonesia berhasil membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Bahkan beberapa pemain skuad Garuda menjadi sorotan internasional.

Seperti Marselino Ferdinan dipuji jurnalis luar negeri dan disebut sebagai pemain bertalenta luar biasa. Jurnalis asal Inggris, Bence Bocsak, dalam akun Twitternya, @BenBocsak menuliskan pujian untuk Marselino Ferdinan yang berhasil tampil apik dalam laga kontra juara Piala Dunia 2022 tersebut.

“Marselino Ferdinan menghasilkan penampilan yang solid melawan Argentina kemarin,” tulis Bence Bocsak.

Seperti yang diketahui, wonderkid yang kini membela KMSK Deinze itu tampil sebagai starter dan bermain hingga menit terakhir. Selama pertandingan, Marselino Ferdinan tampil gacor dengan terus merepotkan pemain-pemain Timnas Argentina.

Tak hanya memuji Marselino Ferdinan, Bence Bocsak juga menyoroti statistik mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Seperti memenangkan delapan duel dan melakukan tiga tekel dari tiga percobaan.