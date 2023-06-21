Amati Lemparan Pratama Arhan, Lionel Scaloni Jilat Ludah Sendiri Usai Sebut Pemain Timnas Indonesia Tak Ada yang Spesial?

Lionel Scaloni sebut tidak ada pemain Timnas Indonesia yang spesial (Foto: REUTERS)

AMATI lemparan Pratama Arhan, Lionel Scaloni jilat ludah sendiri usai sebut pemain Timnas Indonesia tak ada yang spesial. Beberapa kali, lemparan Pratama Arhan meneror kotak penalti Timnas Argentina.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – menderita kekalahan dari Argentina dengan skor 0-2 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023 lalu.

Namun, Timnas Indonesia sudah tampil baik dengan memberi perlawanan kepada tim juara dunia tersebut. Yang menciptakan ancaman adalah Pratama Arhan melalui lemparan-lemparan jauhnya.

Ketika ditanyakan tentang hal itu seusai pertandingan, Lionel Scaloni lebih memilih mengulas bagaimana tim asuhannya mengatur diri dengan baik menghadapi lemparan-lemparan Arhan. Dia juga mengatakan bahwa di matanya tidak ada pemain Indonesia yang spesial.

"Memang kami bermain kompak dan baik, kami bisa bermain bagus (menghalau lemparan Arhan) dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya," ungkap Lionel Scaloni pada konferensi pers pascalaga yang dihadiri Okezone di SUGBK, Senin (19/6/2023).

Lionel Scaloni memang melatih para pemain kelas dunia setiap hari, dengan kualitas seperti Lionel Messi dan Angel Di Maria. Jadi, mungkin wajar jika dia tidak menganggap ada pemain Timnas Indonesia yang spesial.