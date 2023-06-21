Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Momen Hangat Kiper Juara Dunia Emiliano Martinez di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Nomor 1 Sapa Awak Media

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:34 WIB
3 Momen Hangat Kiper Juara Dunia Emiliano Martinez di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Nomor 1 Sapa Awak Media
Emiliano Martinez ketika tampil di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Instagram/emi_martinez26)
A
A
A

SEBANYAK 3 momen hangat kiper juara dunia Emiliano Martinez di laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas di sini. Anda tentunya masih ingat dengan momen kontroversial Emiliano Martinez saat memenangi Piala Dunia 2022.

Tak hanya itu saja, ada beberapa momen lain yang membuat Emiliano Martinez sering dicap sebagai kiper yang kontroversial. Namun, saat menyambangi Indonesia untuk laga FIFA Matchday Juni 2023, Emiliano Martinez rupanya bersikap hangat dan jauh dari kontroversi.

Terdapat sejumlah momen yang menunjukkan Emiliano Martinez bersikap hangat. Lantas, apa sajakah itu? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 3 Momen Hangat Kiper Juara Dunia Emiliano Martinez di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

3. Menggandeng Jan Ethes

Emiliano Martinez dan Jan Ethes

Sebelum memulai pertandingan, Emiliano Martinez tampak menggandeng Jan Ethes, cucu Presiden Joko Widodo, yang menjadi player escort. Entah disengaja atau tidak, namun momen ini cukup menjadi sorotan.

Pasalnya, Timnas Argentina saat itu membawa sejumlah nama besar seperti Julian Alvarez, Leandro Paredes, dan lain-lain. Namun, entah kenapa Jan Ethes bergandengan dengan kiper berusia 30 tahun tersebut.

Alhasil, Emiliano Martinez pun menjadi sorotan. Kiper yang saat ini membela Aston Villa itu menjadi perbincangan hangat usai menggandeng cucu Presiden Joko Widodo tersebut.

Halaman:
1 2
      
