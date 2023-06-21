Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Handuk yang Digunakan Pratama Arhan Disorot Media Argentina Setelah Lemparan Mautnya Sulitkan Emiliano Martinez

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:26 WIB
Handuk yang Digunakan Pratama Arhan Disorot Media Argentina Setelah Lemparan Mautnya Sulitkan Emiliano Martinez
Momen Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam pada laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)
HANDUK yang digunakan Pratama Arhan disorot media Argentina setelah lemparan mautnya sulitkan Emiliano Martinez. Berulang kali, lemparan sang pemain Timnas Indonesia membuat pertahanan Timnas Argentina kesulitan.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah melaksanakan laga persahabatan kontra Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan yang dimainkan pada Senin 19 Juni 2023 lalu tersebut berakhir dengan skor 0-2 untuk kekalahan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia vs Argentina

Timnas Argentina mampu memecahkan kebuntuan melalui tendangan roket Leandro Paredes pada menit ke-38. Di babak kedua, tepatnya menit ke-55, Cristian Romero sukses memaksimalkan umpan dari sepak pojok untuk menggandakan keunggulan Argentina.

Namun, Timnas Argentina memetik beberapa hal positif dari laga ini. Selain mampu memberi perlawanan kepada tim juara dunia, skuad asuhan Shin Tae-yong juga beberapa kali menciptakan peluang mencetak gol.

Pratama Arhan menciptakan beberapa peluang lewat lemparan ke dalamnya yang langsung mengarah ke kotak penalti. Kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez, pun dibuat bekerja keras beberapa kali untuk mengamankan gawangnya.

Media Argentina, TNT Sports Argentina, pun menyoroti kualitas Arhan dalam melakukan lemparan. Mereka menyoroti bagaimana Arhan mengelap bolanya terlebih dulu dengan handuk sebelum melakukan lemparan-lemparan tersebut.

