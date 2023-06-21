Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0, Gajah Perang Muda Juara Grup A!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:20 WIB
Hasil Timnas Thailand U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0, Gajah Perang Muda Juara Grup A!
Berikut hasil Timnas Thailand U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

HASIL Timnas Thailand U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Gajah Perang muda -julukan Timnas Thailand U-17- berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Laga tersebut dihelat di Pathum Thani Stadium, Thailand, Rabu (21/6/2023) malam WIB. Adapun satu gol kemenangan Thailand U-17 dicetak Tanakrit Lomnak (90+6’).

Timnas Thailand U-17 vs Yaman U-17

Dengan kemenangan itu, Thailand U-17 berhasil menjadi juara Grup A dengan torehan sembilan poin dari tiga laga. Sementara Yaman U-17 menduduki peringkat kedua dengan koleksi enam poin dari tiga pertandingan

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertarungan antara Thailand U-17 vs Yaman U-17 langsung berlangsung sengit di awal babak pertama. Mereka saling jual beli serangan untuk membuka keunggulan.

Thailand U-17 yang bermain di hadapan pendukung sendiri tampil lebih percaya diri. Mereka melancarkan serangan dari berbagai sisi untuk meraih kemenangan dan menjadi juara Grup A.

Sayangnya, upaya yang dilakukan Thailand U-17 masih tak kunjung membuahkan hasil. Di sisi lain, Yaman U-17 pun juga masih belum bisa memaksimalkan peluang yang ada.

