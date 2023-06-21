Hasil Timnas Thailand U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0, Gajah Perang Muda Juara Grup A!

HASIL Timnas Thailand U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Gajah Perang muda -julukan Timnas Thailand U-17- berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.
Laga tersebut dihelat di Pathum Thani Stadium, Thailand, Rabu (21/6/2023) malam WIB. Adapun satu gol kemenangan Thailand U-17 dicetak Tanakrit Lomnak (90+6’).
Dengan kemenangan itu, Thailand U-17 berhasil menjadi juara Grup A dengan torehan sembilan poin dari tiga laga. Sementara Yaman U-17 menduduki peringkat kedua dengan koleksi enam poin dari tiga pertandingan
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Pertarungan antara Thailand U-17 vs Yaman U-17 langsung berlangsung sengit di awal babak pertama. Mereka saling jual beli serangan untuk membuka keunggulan.
Thailand U-17 yang bermain di hadapan pendukung sendiri tampil lebih percaya diri. Mereka melancarkan serangan dari berbagai sisi untuk meraih kemenangan dan menjadi juara Grup A.
Sayangnya, upaya yang dilakukan Thailand U-17 masih tak kunjung membuahkan hasil. Di sisi lain, Yaman U-17 pun juga masih belum bisa memaksimalkan peluang yang ada.