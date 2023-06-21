Hasil Timnas Malaysia U-17 vs Laos U-17 di Piala Asia U-17 2023: Harimau Malaya Muda Menang Tipis 2-1

HASIL Timnas Malaysia U-17 vs Laos U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Harimau Malaya muda -julukan Timnas Malaysia U-17- berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Laga tersebut berlangsung di Thammasat Stadium, Thailand, Rabu (21/6/2023) malam WIB. Adapun dua gol kemenangan Timnas Malaysia U-17 lahir via Dainei Disa (43’, 77’). Sementara satu gol balasan Laos dibukukan Sayfon Keohanam (12’).

Meski berhasil meraih kemenangan di laga kali ini, Timnas Malaysia U-17 tetap dipastikan gagal lolos ke perempatfinal. Mereka hanya menduduki peringkat ketiga dengan torehan tiga poin dari tiga laga. Sedangkan Laos mendekam di posisi buncit dengan tidak meraih satu pun poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Malaysia U-17 langsung bermain mendominasi sejak menit awal pertandingan. Pada menit ke-8 mereka hampir membuka keunggulan lewat tendangan bebas dari pinggir kotak penalti oleh Ahmad Danial.

Alih-alih unggul, Malaysia U-17 justru kebobolan lebih dulu pada menit ke-11. Tendangan Sayfon Keohanam dari luar kotak penalti terkena pemain Malaysia U-17 dan akhirnya sukses masuk ke dalam gawang Harimau Malaya muda. Skor 1-0 untuk keunggulan Laos U-17.

Malaysia U-17 terus mencoba untuk menyamakan kedudukan setelah gol tersebut. Namun, upaya mereka masih belum membuahkan hasil.

Menjelang berakhirnya babak pertama tepatnya pada menit ke-43, usaha Malaysia U-17 untuk menyamakan kedudukan akhirnya berbuah manis melalui Dainei Disa setelah memaksimalkan umpan dari Aiman Yusuf. Alhasil, skor 1-1 pun bertahan hingga babak pertama usai.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Malaysia U-17 dan Laos U-17 bertarung sengit. Mereka saling jual beli serangan dan mengancam gawang masing-masing untuk mencetak gol tambahan.