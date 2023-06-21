Media Argentina Beri Pratama Arhan Julukan Mengejutkan Usai Berkali-kali Ancam Gawang Timnas Argentina Kawalan Emiliano Martinez

Pratama Arhan ketika melakukan lemparan ke dalam di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)

MEDIA Argentina, La Nacion, memberikan Pratama Arhan julukan mengejutkan usai berkali-kali ancam gawang Timnas Argentina kawalan Emiliano Martinez. Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Argentina telah usai dilaksanakan.

Pertandingan bertajuk FIFA Matchday 2023 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023) malam WIB. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2.

Adapun dua gol kemenangan Argentina dicetak Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’). Meski menelan kekalahan, nyatanya Timnas Indonesia sempat beberapa kali mengancam gawang Timnas Argentina kawalan Emiliano Martinez.

Salah satunya lewat lemparan ke dalam mematikan Pratama Arhan. Arhan berkali-kali nyaris membobol gawang Emiliano Martinez melalui senjata andalannya itu.

Sebut saja pada menit ke-52, lemparan ke dalam Pratama Arhan berhasil menemui sasaran yakni Elkan Baggott. Elkan langsung menyundul bola ke arah gawang Argentina namun masih mampu diamankan Emiliano Martinez.

Tak hanya itu, Pratama Arhan juga membuat lini belakang Argentina kerepotan. Lemparan ke dalamnya berhasil jatuh ke Rizky Ridho, namun bola sepakan Ridho masih melebar di sisi gawang Emiliano Martinez.