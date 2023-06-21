Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Intip Perbandingan Gaji Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho, Bedanya Berpuluh-puluh Kali Lipat!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:05 WIB
Intip Perbandingan Gaji Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho, Bedanya Berpuluh-puluh Kali Lipat!
Asnawi Mangkualam saat tampil di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

PERBANDINGAN gaji Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho akan dibahas dalam artikel ini. Untuk diketahui, Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho masih hangat jadi bahan perbincangan di telinga publik sepakbola Indonesia.

Hal itu setelah Asnawi Mangkualam terlibat berduel dengan Alejandro Garnacho di atas lapangan pada babak kedua dalam laga Timnas Indonesia vs Argentina. Duel bersejarah ini terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB.

Asnawi Mangkualam

Pada laga tersebut, Asnawi Mangkualam tampil sebagai starter dan tak tergantikan sepanjang 2x45 menit di sektor bek kanan Timnas Indonesia. Sementara itu, Alejandro Garnacho baru main di sektor sayap kiri Argentina pada menit ke-60 saat Lionel Scaloni menarik keluar Nicolas Gonzales.

Tak lama setelah itu, Asnawi Mangkualam tampil percaya diri dan kerap menunjukkan kemampuannya dalam mematikan pergerakan Alejandro Garnacho. Usaha eks pemain PSM Makassar itu berhasil membuat wonderkid Manchester United tersebut tak berdaya dengan melakukan sejumlah tekel yang bersih.

Bahkan, Asnawi Mangkualam mampu membuat Alejandro Garnacho sampai frustasi karena saking sulit melewati dirinya. Sebaliknya, ketika Alejandro Garnacho menekel balik Asnawi Mangkualam, wonderkid Timnas Argentina itu justru malah dinyatakan melanggar kapten Timnas Indonesia tersebut.

Sekarang yang jadi pembahasan, bagaimana perbandingan gaji Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho? Diketahui, gaji yang diterima Asnawi Mangkualam bersama klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Jeonnam Dragons, nominalnya sangat kecil ketimbang gaji Alejandro Garnacho bersama Manchester United.

Halaman:
1 2
      
