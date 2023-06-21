Momen Julian Alvarez Pasang Wajah Bingung Kesulitan Bobol Gawang Timnas Indonesia

MOMEN Julian Alvarez pasang wajah bingung kesulitan bobol gawang Timnas Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Dua hari yang lalu, Julian Alvarez tampil sebagai starter saat La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- menghajar Timnas Indonesia dengan skor 2-0 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023.

Duel bersejarah tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB. Kemenangan juara Piala Dunia 2022 itu dicetak lewat tendangan roket Leandro Paredes (38') dan sundulan Cristian Romero (55').

Pada laga tersebut, Timnas Argentina mencatatkan 74 persen penguasaan bola, berbanding 26 persen milik Timnas Indonesia. Bahkan, pasukan Lionel Scaloni tersebut juga melepaskan 21 tembakan yang tujuh di antaranya mengarah ke gawang, sedangkan skuad Garuda hanya mendapat dua peluang bagus dari lima kesempatan.

Meski begitu, La Albiceleste tampak kesulitan untuk menembus rapatnya barisan pertahanan Timnas Indonesia yang dikawal Elkan Baggott cs. Kokohnya lini belakang skuad Garuda membuat striker Timnas Argentina, Julian Alvarez, sulit mencetak gol hingga frustasi.

Tercatat, Julian Alvarez yang bermain sebagai starter hingga menit ke-85 telah melepaskan empat tembakan dan satu yang mengarah ke gawang. Sialnya, bomber Manchester City yang baru menjuarai Liga Champions 2022-2023 itu tak mampu membobol gawang Timnas Indonesia yang dikawal Ernando Ari.

Menariknya, beredar foto saat Julian Alvarez memasang wajah bingung ketika kesulitan bobol gawang Timnas Indonesia. Seperti foto yang diunggah akun TikTok @casperzcristiano, striker Manchester City itu terlihat memegang kepala bagian belakangnya.