Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perjalanan Karier Cristian Romero, Bek Timnas Argentina yang Berhasil Bobol Gawang Timnas Indonesia

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:00 WIB
Perjalanan Karier Cristian Romero, Bek Timnas Argentina yang Berhasil Bobol Gawang Timnas Indonesia
Perjalanan karier Cristian Romero, bek Timnas Argentina yang bobol gawang Timnas Indonesia (Foto: Roov.id)
A
A
A

PERJALANAN karier Cristian Romero, bek Timnas Argentina yang berhasil bobol gawang Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Gelaran FIFA Matchday Juni 2023 leg kedua antara Timnas Indonesia kontra Argentina  masih saja terasa euforianya.

Bagaimana tidak, peringkat 149 dunia dapat dikatakan mampu mengimbangi kemampuan dari peringkat 1 dunia. Ya, kemampuan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dalam menghadang Tim Tango -julukan Timnas Argentina- sangat luar biasa.

Beberapa anak asuh Shin Tae-yong bahkan tampil gacor dan hampir membobol gawang anak asuh Lionel Scaloni. Sebut saja Elkan Baggott, dan Pratama Arhan yang beberapa kali mendapat kesempatan emas untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya kemampuan Emiliano Martinez menepis bola pun tak bisa dimungkiri.

Podcast Brolahraga

Tak hanya mampu menggagalkan skuad Garuda, La Albiceleste -julukan timnas Argentina pun mampu menjebol gawang yang dijaga oleh Ernando Ari. Sepasang gol dicetak Leandro Paredes pada menit ke-38 dan Cristian Romero menit ke-55.

Sebagai pencetak gol, Cristian Romero pun menjadi sorotan setelah mengajak Elkan Baggott bertukar jersey. Romero mengawali karier bersama Belgrano pada 2015.

Tiga musim bermain di klub negara asalnya, pemain 25 tahun ini pun beranjak ke Italia dan bergabung dengan Genoa . Belum lama bergabung dengan klub divisi dua, pemain kelahiran Cordoba ini dilirik oleh Juventus (embed dengan link utm) untuk menjadi bagian dari Si Nyonya Tua -julukan Juventus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193783/momen_muhammad_hilmi_gimnastiar_menendang_pemain_perseta_1970_futbollindonesiaa-6JWc_large.jpg
Muhammad Hilmi Gimnastiar Tendang Dada Pemain Lawan, Komdis PSSI: Bisa Dilarang Main Seumur Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663367/korean-vleague-hadir-di-vision-penggemar-voli-bisa-nonton-streaming-liga-korea-bmf.webp
Korean V-League Hadir di VISION+, Penggemar Voli Bisa Nonton Streaming Liga Korea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/menpora_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Tancap Gas, Industri Olahraga Ditarget Jadi Mesin Ekonomi Baru Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement