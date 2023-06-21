Perjalanan Karier Cristian Romero, Bek Timnas Argentina yang Berhasil Bobol Gawang Timnas Indonesia

PERJALANAN karier Cristian Romero, bek Timnas Argentina yang berhasil bobol gawang Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Gelaran FIFA Matchday Juni 2023 leg kedua antara Timnas Indonesia kontra Argentina masih saja terasa euforianya.

Bagaimana tidak, peringkat 149 dunia dapat dikatakan mampu mengimbangi kemampuan dari peringkat 1 dunia. Ya, kemampuan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dalam menghadang Tim Tango -julukan Timnas Argentina- sangat luar biasa.

Beberapa anak asuh Shin Tae-yong bahkan tampil gacor dan hampir membobol gawang anak asuh Lionel Scaloni. Sebut saja Elkan Baggott, dan Pratama Arhan yang beberapa kali mendapat kesempatan emas untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya kemampuan Emiliano Martinez menepis bola pun tak bisa dimungkiri.

Tak hanya mampu menggagalkan skuad Garuda, La Albiceleste -julukan timnas Argentina pun mampu menjebol gawang yang dijaga oleh Ernando Ari. Sepasang gol dicetak Leandro Paredes pada menit ke-38 dan Cristian Romero menit ke-55.

Sebagai pencetak gol, Cristian Romero pun menjadi sorotan setelah mengajak Elkan Baggott bertukar jersey. Romero mengawali karier bersama Belgrano pada 2015.

Tiga musim bermain di klub negara asalnya, pemain 25 tahun ini pun beranjak ke Italia dan bergabung dengan Genoa . Belum lama bergabung dengan klub divisi dua, pemain kelahiran Cordoba ini dilirik oleh Juventus (embed dengan link utm) untuk menjadi bagian dari Si Nyonya Tua -julukan Juventus.