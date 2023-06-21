Saksikan Laga Penentuan Grup A, Timnas Malaysia U-17 vs Laos dan Thailand vs Yaman di Piala Asia U-17 2023, Malam ini, LIVE di iNews

GELARAN Piala Asia U-17 2023 telah memasuki laga penentuan alias matchday ketiga. Pada malam ini, Rabu (21/6/2023), terdapat partai pamungkas yang mempertemukan Timnas Malaysia U-17 vs Laos dan Thailand vs Yaman yang akan disiarkan secara langsung di iNews.

Timnas Malaysia dan Timnas Laos berpeluang untuk memperebutkan juara ketiga di Grup A. Kedua tim tersebut sama-sama dipastikan gagal lolos ke perempatfinal.

Sebab, dari 2 laga yang telah dilakoni mereka selalu kalah. Saat ini, Malaysia menduduki posisi juru kunci klasemen grup A dengan 0 poin dan selisih 7 gol. Dari 2 laga yang telah dilakoni Malaysia kalah atas Thailand (1-2) dan dibantai habis oleh Yaman (0-4).

Sementara itu, di sisi lawan, Timnas Laos U-17 pun belum mencetak poin dari 2 laga awal Grup A.. Tetapi, performa Thim Xad muda -julukan Timnas Laos U-17- bisa dibilang lebih baik karena mampu mencetak gol dan kalah dengan skor kembar (2-1) atas Thailand dan Yaman. Lantas, diantara skuad Harimau Malaya dan Thim Xad Team manakah yang akan unggul di laga kali ini? Saksikan pertandingannya hari ini (Rabu, 21 Juni 2023) pukul 18.50 WIB, secara LIVE di iNews.

Setelahnya, saksikan pula pertandingan sengit antara tuan rumah Thailand melawan Yaman. Kedua tim ini sudah dipastikan lolos ke perempatfinal usai sukses meraih kemenangan di 2 laga awal melawan Laos dan Malaysia.

Sehingga, duel kali ini menjadi penentu tim mana yang akan lolos sebagai juara Grup A. Nantinya, tim yang juara akan menghadapi runner-up Grup B yang diperkirakan ditempati oleh Korea Selatan.