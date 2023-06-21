Stefano Lilipaly Pamer Momen Latihan Bersama Timnas Indonesia, Langsung Direspons Van Dijk!

STEFANO Lilipaly pamer momen latihan bersama Timnas Indonesia, langsung direspons Van Dijk. Beberapa hari lalu, Stefano Lilipaly mengunggah momen saat dirinya sedang melakukan latihan bersama Timnas Indonesia di Instagram pribadinya, @stefanolilipaly.

Momen tersebut diunggah winger Borneo FC itu tak lama setelah Timnas Indonesia dikalahkan Argentina 0-2 di FIFA Matchday Juni 2023. Dalam unggahannya, Stefano Lilipaly memasang foto saat dirinya berlatih bersama skuad Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

"Let's Rise (Ayo bangkit)," tulis Stefano Lilipaly dalam salah satu unggahan di Instagram pribadinya, @stefanolilipaly, dikutip Rabu (21/6/2023).

Tak lama setelah itu, unggahan Stefano Lilipaly langsung direspons oleh salah satu pemain Belanda, Van Dijk. Akan tetapi, pemain Belanda yang dimaksud bukan bek Liverpool, Virgil van Dijk, melainkan eks bomber naturalisasi Timnas Indonesia, Sergio Van Dijk.

"Selamat bersenang-senang," tulis Sergio Van Dijk, @serginhovandijk yang memberikan tanggapan pada unggahan Stefano Lilipaly dengan Bahasa Belanda.

Sebagai informasi, Sergio Van Dijk adalah salah satu mantan pemain naturalisasi Timnas Indonesia kelahiran Belanda. Kini, eks bomber Persib Bandung itu beralih profesi sebagai agen pemain sepakbola.

Sementara itu, Stefano Lilipaly merupakan salah satu dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di FIFA Matchday Juni 2023. Dua lawan yang dihadapi skuad Garuda pada FIFA Matchday Juni 2023 ini yakni Palestina dan Argentina.

Timnas Indonesia lebih dulu ditahan imbang Palestina 0-0 pada Rabu (14/6/2023) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Teranyar, skuad Garuda dibungkam Argentina dengan skor 0-2 pada Senin (19/6/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.