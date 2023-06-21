Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susul Cristiano Ronaldo, Hakim Ziyech Segera Gabung Al Nassr

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:04 WIB
Susul Cristiano Ronaldo, Hakim Ziyech Segera Gabung Al Nassr
Hakim Ziyech segera susul Cristiano Ronaldo dengan bergabung bersama Al Nassr (Foto: Reuters)
A
A
A

SUSUL Cristiano Ronaldo, Hakim Ziyech segera gabung Al Nassr. Kabar ini disampaikan oleh pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, dalam laporannya di akun Twitter pribadinya, @FabrizioRomano.

Menurut jurnalis asal Italia itu, Faris Najd -julukan Al Nassr- telah mencapai kesepakatan pribadi secara lisan dengan Hakim Ziyech. Ia menyebut berkas pribadi soal transfer bintang Timnas Maroko itu dengan klub raksasa Liga Arab Saudi tersebut telah disetujui.

Hakim Ziyech

"Dipahami Al Nassr telah mencapai kesepakatan lisan penuh dengan Hakim Ziyech untuk bergabung dengan klub. Persyaratan pribadi disetujui," tulis laporan Fabrizio Romano di akun Twitternya, dikutip Rabu (21/6/2023).

Lebih lanjut, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Hakim Ziyech akan dikontrak oleh Al Nassr hingga Juni 2026 atau sekitar tiga tahun ke depan. Saat ini, kedua belah pihak sedang menunggu dan memeriksa untuk menandatangani kesepakatan kontrak tersebut.

"Ziyech akan menandatangani kontrak hingga Juni 2026, jika semua berjalan sesuai rencana," jelas Fabrizio Romano.

"Kesepakatan juga tercapai dengan Chelsea, menunggu untuk mempersiapkan, memeriksa lalu menandatangani kontrak," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
