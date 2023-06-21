Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Cristiano Ronaldo Sering Berjinjit saat Sesi Foto Bersama karena Merasa Kalah Tinggi dari Rekan Setimnya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:52 WIB
Momen Cristiano Ronaldo Sering Berjinjit saat Sesi Foto Bersama karena Merasa Kalah Tinggi dari Rekan Setimnya
Momen Cristiano Ronaldo berjinjit saat sesi foto bersama karena merasa kalah tinggi dari rekannya (Foto: TikTok/@skillerhomeihd)
MOMEN Cristiano Ronaldo sering berjinjit saat sesi foto bersama karena merasa kalah tinggi dari rekan setimnya akan dibahas Okezone di artikel ini. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- menjadi salah satu megabintang sepakbola yang paling dikenal di dunia dan saat ini masih aktif bermain untuk klub Arab Saudi, Al Nassr.

Banyak orang yang menjadikan pemilik lima gelar Ballon d'Or itu sebagai idolanya. Bagaimana tidak, selain memiliki ketampanan pada wajahnya, Cristiano Ronaldo juga ahli dalam mencetak gol hingga dirinya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo diketahui memiliki tinggi badan sekira 1,87 meter. Itu berarti, megabintang asal Portugal tersebut memiliki tinggi di atas rata-rata orang Inggris dan Amerika Serikat, di mana tinggi rata-rata pria di sana adalah 1,75 meter.

Selain itu, Cristiano Ronaldo juga memiliki tinggi di atas rata-rata orang di negara asalnya Portugal, yang hanya 1,71 meter. Bahkan, eks megabintang Manchester United hingga Real Madrid itu unggul 17 sentimeter lebih tinggi dari rival abadinya, Lionel Messi, yang tingginya hanya 1,7 meter.

Meski terbilang memiliki postur tubuh yang ideal, namun Cristiano Ronaldo sering merasa bahwa dirinya kalah tinggi dengan rekan setimnya. Bahkan, pemain 38 tahun tersebut tertangkap kamera kerap berjinjit saat melakukan sesi foto bersama dengan rekan setimnya sebelum memainkan pertandingan.

Momen saat Cristiano Ronaldo sering berjinjit saat sesi foto bersama karena merasa kalah tinggi dengan rekan setimnya itu dirangkum oleh akun TikTok @skillerhomeihd. Salah satunya, saat sesi pemotretan tim sebelum laga International Championship Cup 2015 antara Real Madrid kontra Manchester City.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
