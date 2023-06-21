Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ogah Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema, Son Heung-min Tolak Mentah-Mentah Tawaran Sensasional dari Klub Liga Arab Saudi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:04 WIB
Ogah Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema, Son Heung-min Tolak Mentah-Mentah Tawaran Sensasional dari Klub Liga Arab Saudi
Son Heung-min tolak mentah-mentah tawaran sensasional dari klub Liga Arab Saudi (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYERANG Tottenham Hotspur, Son Heung-min, enggan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema yang melanjutkan karier di Liga Arab Saudi. Bahkan, Son menegaskan jika dirinya tidak mementingkan soal uang saat ini.

Seperti diketahui, klub-klub Liga Arab Saudi tengah gencar mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Saat ini, Karim Benzema dan N’Golo Kante telah resmi melanjutkan karier di Liga Arab Saudi dengan bergabung ke Al Ittihad.

Son Heung-min

Sebelumnya, terdapat bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo yang lebih dulu melanjutkan kiprahnya di Liga Arab Saudi. Pemain yang akrab disapa CR7 itu memutuskan untuk bergabung dengan Al Nassr.

Menurut kabar yang beredar, Al Ittihad masih belum puas usai mendatangkan Karim Benzema dan N’Golo Kante. Kampiun Liga Arab Saudi 2022-2023 itu dilaporkan ingin memboyong Son Heung-min dari Tottenham Hotspur.

Kesempatan Al Ittihad untuk mendatangkan Son Heung-min cukup besar. Mereka tidak ada masalah terkait biaya dan terlebih, saat ini Al Ittihad ditukangi Nuno Espirito Santo yang juga pernah menjadi juru taktik Tottenham Hotspur.

Al Ittihad dilaporkan siap memberikan penawaran gaji fantastis untuk menggoyahkan hati Son Heung-min. Diketahui, Al Ittihad siap menggaji Son Heung-min senilai 25 juta pounds per tahun atau sekitar Rp477 miliar.

Selain itu, Al Ittihad juga siap memberikan penawaran ke Tottenham Hotspur senilai 50 juta pounds atau sekitar Rp954 miliar untuk mendapatkan jasa pemain asal Korea Selatan itu. Namun, alih-alih tergoda, Son Heung-min justru menolak mentah-mentah tawaran tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663401/daftar-lengkap-pelatih-timnas-indonesia-dari-masa-ke-masa-era-baru-john-herdman-mdc.webp
Daftar Lengkap Pelatih Timnas Indonesia dari Masa ke Masa: Era Baru John Herdman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/menpora_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Tancap Gas, Industri Olahraga Ditarget Jadi Mesin Ekonomi Baru Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement