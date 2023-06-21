Ogah Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema, Son Heung-min Tolak Mentah-Mentah Tawaran Sensasional dari Klub Liga Arab Saudi

PENYERANG Tottenham Hotspur, Son Heung-min, enggan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema yang melanjutkan karier di Liga Arab Saudi. Bahkan, Son menegaskan jika dirinya tidak mementingkan soal uang saat ini.

Seperti diketahui, klub-klub Liga Arab Saudi tengah gencar mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Saat ini, Karim Benzema dan N’Golo Kante telah resmi melanjutkan karier di Liga Arab Saudi dengan bergabung ke Al Ittihad.

Sebelumnya, terdapat bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo yang lebih dulu melanjutkan kiprahnya di Liga Arab Saudi. Pemain yang akrab disapa CR7 itu memutuskan untuk bergabung dengan Al Nassr.

Menurut kabar yang beredar, Al Ittihad masih belum puas usai mendatangkan Karim Benzema dan N’Golo Kante. Kampiun Liga Arab Saudi 2022-2023 itu dilaporkan ingin memboyong Son Heung-min dari Tottenham Hotspur.

Kesempatan Al Ittihad untuk mendatangkan Son Heung-min cukup besar. Mereka tidak ada masalah terkait biaya dan terlebih, saat ini Al Ittihad ditukangi Nuno Espirito Santo yang juga pernah menjadi juru taktik Tottenham Hotspur.

Al Ittihad dilaporkan siap memberikan penawaran gaji fantastis untuk menggoyahkan hati Son Heung-min. Diketahui, Al Ittihad siap menggaji Son Heung-min senilai 25 juta pounds per tahun atau sekitar Rp477 miliar.

Selain itu, Al Ittihad juga siap memberikan penawaran ke Tottenham Hotspur senilai 50 juta pounds atau sekitar Rp954 miliar untuk mendapatkan jasa pemain asal Korea Selatan itu. Namun, alih-alih tergoda, Son Heung-min justru menolak mentah-mentah tawaran tersebut.