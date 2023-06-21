Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Diminta Tantang Korea Selatan Sebelum Hadapi Jepang di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |14:19 WIB
Timnas Indonesia Diminta Tantang Korea Selatan Sebelum Hadapi Jepang di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia diminta hadapi Korea Selatan sebelum hadapi Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

TIMNAS Indonesia diminta tantang Korea Selatan sebelum menghadapi Jepang di Piala Asia 2023. Sekadar diketahui, turnamen bergengsi Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

Pada gelaran Piala Asia 2023, Timnas Indonesia segrup dengan Jepang, Irak dan Vietnam di Grup D. Jelang mentas di Piala Asia 2023, sejumlah tim perserta akan menjadikan laga FIFA Matchday sebagai salah satu persiapan mereka mematangkan skuadnya.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia akan menantang Jepang di Piala Asia 2023)

Terlebih, Timnas Indonesia akan berduel melawan tim terkuat Asia yakni Jepang pada babak penyisihan Piala Asia 2023 itu. Karena itu, skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar bisa memberikan kejutan di gelaran tersebut.

Menariknya, Timnas Indonesia diminta menantang Korea Selatan dalam laga FIFA Matchday sebelum menghadapi Jepang di Piala Asia 2023. Permintaan tersebut disampaikan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia yakni @garudafansbook.

"Persiapan Hadapi Jepang di Piala Asia: PSSI Bisa Kontak Korea Selatan," tulis pernyataan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @garudafansbook, dikutip Rabu (21/6)2023).

Tentunya, permintaan di atas bukan tanpa alasan. Bagi Timnas Indonesia, Korea Selatan bisa dijadikan lawan menghadapi Jepang dengan alasan kualitas dan gaya bermain Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- yang mirip dengan Jepang.

