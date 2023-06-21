Reaksi Elkan Baggott Setelah Terima Umpan Cantik Pratama Arhan yang Nyaris Jebol Gawang Timnas Argentina

REAKSI Elkan Baggott setelah menerima umpan cantik Pratama Arhan yang nyaris jebol gawang Timnas Argentina akan dibahas Okezone di artikel. Sekadar diketahui, pemain TImnas Indonesia, Elkan Baggott hampir membobol gawang Timnas Argentina yang dikawal Emiliano Martinez.

Tepatnya pada laga Timnas Indonesia vs Argentina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Peluang emas yang didapatkan bek jangkung Timnas Indonesia itu terjadi pada awal babak kedua.

Saat itu, Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam tajam dari jarak jauh yang mengarah langsung ke kotak penalti La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. Bola hasil lemparan Pratama Arhan tepat mengarah ke kepala Elkan Baggott.

Tak menyia-nyiakan kesempatan, Elkan Baggott pun langsung mengarahkan bola ke tiang jauh lewat sundulannya yang nyaris menjebol gawang Emiliano Martinez. Sialnya, Emiliano Martinez yang sudah meninggalkan posisinya masih mampu menghalau bola hasil tandukan bek Ipswich Town itu.

Alhasil, bola tidak jadi bersarang ke gawang Timnas Argentina. Pulang emas milik Elkan Baggott menjadi sia-sia. Setelah momen itu terjadi, bek 20 tahun tersebut baru-baru ini memberikan reaksi saat menerima umpan cantik Pratama Arhan yang nyaris jebol gawang Timnas Argentina.

Elkan Baggott mengaku bahwa dirinya hanya berusaha menyundul bola dari lemparan Pratama Arhan yang mengarah kepadanya. Karena memiliki postur tubuh yang ideal, bek kelahiran Thailand itu berhasil memenangkan duel di udara dengan bek Argentina.

"Dan itu menjadi shot on target. Saya mendapat support dari Pratama Arhan. Saya hanya mencoba untuk mendapatkan kontak (dengan bola)," ujar Elkan Baggott, dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (21/6/2023).