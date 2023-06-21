Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Julidnya Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni yang Anggap Tidak Ada Pemain Spesial di Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:29 WIB
Julidnya Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni yang Anggap Tidak Ada Pemain Spesial di Timnas Indonesia
Pelatih TImnas Argentina, Lionel Scaloni. (Foto: Reuters)
A
A
A

JULIDNYA pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, yang anggap tidak ada pemain spesial di Timnas Indonesia. Sebaliknya, juru taktik 45 tahun tersebut memuji anak asuhnya yang bermain bagus dan kompak sehingga dapat mematahkan serangan Pratama Arhan dan kolega.

Dua hari yang lalu, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sukses menghajar Timnas Indonesia dengan skor 2-0 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023. Duel bersejarah ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Bermain dominan sepanjang laga, pasukan Lionel Scaloni itu baru bisa membuka keunggulan lewat tendangan roket Leandro Paredes pada menit ke-38. Kemudian, mereka berhasil mengunci kemenangan atas Timnas Indonesia via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Meski tak berhasil membobol gawang Timnas Argentina yang dikawal Emiliano Martinez, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kerap merepotkan barisan pertahanan juara Piala Dunia 2022 itu. Salah satunya, Elkan Baggott hampir mencetak gol usai menerima umpan lemparan ke dalam mematikan Pratama Arhan.

Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni

Selepas pertandingan, Lionel Scaloni ditanya soal lemparan ke dalam mematikan yang kerap dilakukan Pratama Arhan. Juru taktik 45 tahun tersebut justru memuji anak asuhnya yang bermain bagus dan kompak sehingga dapat mematahkan serangan Pratama Arhan dan kolega.

Lebih jauh, Lionel Scaloni mengatakan bahwa dirinya merasa semua pemain Timnas Indonesia tidak ada satu atau dua nama yang spesial. Sontak, pernyataan pelatih asal Argentina itu membuat heboh publik sepakbola Indonesia.

Halaman:
1 2
      
