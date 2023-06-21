Meski Kalah 0-2, Thomas Doll Ungkap Hal Positif dari Laga Timnas Indonesia vs Argentina

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll memuji pertahanan Tim Nasional (Timnas) Indonesia usai kalah 0-2 dari Argentina di laga FIFA Matchday pada Senin 19 Juni 2023. Meski kebobolan dua gol, Doll melihat tetap ada hal positif, seperti ia menilai para pemain belakang skuad Garuda bermain baik dan tidak banyak memberikan ruang untuk penggawa Argentina.

Terkait pada akhirnya tetap kebobolan dua gol, Doll ingatkan bahwa Argentina saat ini adalah tim terbaik di dunia. Dapat menahan peringkat satu FIFA dengan skor 0-2 saja menurut Doll sudah menjadi hasil yang bagus dan realistis.

“Indonesia sudah melakukan yang terbaik, terutama di lini pertahanan karena mereka tidak memberikan ruang,” kata Thomas Doll, dikutip dari situs resmi Persija, Rabu (21/6/2023).

Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Dua gol yang bersarang ke gawang Skuad Garuda dicetak oleh Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’).

Bagi Doll, wajar saja jika Timnas Indonesia menelan kekalahan. Mengingat, yang dilawan oleh pasukan Shin Tae-yong adalah kampiun Piala Dunia 2022 dan juga secara peringkat dan kualitas berbeda sangat jauh.

Argentina menempati peringkat satu pada ranking FIFA, sementara Indonesia menempati posisi 149. Jadi, Doll tetap senang melihat permainan Timnas Indonesia meski kalah 0-2 dari Argentina.