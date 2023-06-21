Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Soroti Handuk yang Digunakan Pratama Arhan untuk Mengusap Bola Sebelum Lakukan Lemparan Maut

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:11 WIB
Media Argentina Soroti Handuk yang Digunakan Pratama Arhan untuk Mengusap Bola Sebelum Lakukan Lemparan Maut
Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Argentina, TNT Sports Argentina, menyoroti handuk yang digunakan Pratama Arhan untuk mengusap bola sebelum melakukan lemparan maut. Menurut media Argentina tersebut, bek kiri Timnas Indonesia itu merupakan pemain yang luar biasa.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah ini digelar pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kekalahan skuad Garuda-julukan Timnas Indonesia- akibat dua gol yang dicetak oleh dua pemain Timnas Argentina, Leandro Paredes dan Christian Romero. Meski kalah, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sempat beberapa kali merepotkan barisan pertahanan juara Piala Dunia 2022 itu.

Salah satunya melalui lemparan ke dalam mematikan yang dihasilkan Pratama Arhan. Namun, bek kiri Tokyo Verdy ini tak dipilih Shin Tae-yong menjadi starter saat laga Timnas Indonesia vs Argentina itu.

Media Argentina puji lemparan ke dalam Pratama Arhan

Pemain 21 tahun tersebut masuk pada awal babak kedua. Meski baru masuk, Pratama Arhan langsung menciptakan peluang melalui lemparan ke dalam. Salah satunya membuahkan shot on target pada menit ke-53.

Aksi Pramata Arhan saat melakukan lemparan ke dalam yang maut itu pun membuat sejumlah media Argentina kagum. Salah satu media Argentina yang terpukau akan skill lemparan ke dalam bek kiri Timnas Indonesia itu adalah TNT Sports Argentina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193838/media_vietnam_minta_timnas_indonesia_turunkan_skuad_terbaik_di_piala_aff_2026_aldi_chandra_okezone-IdiO_large.jpg
Media Vietnam Mohon Timnas Indonesia Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF 2026: Bagaimana John Herdman dan PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193807/timnas_indonesia_berpotensi_melawan_timnas_islandia_di_fifa_series_2026-U8aP_large.jpg
John Herdman Bahagia, Timnas Indonesia Lawan Timnas Islandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193793/rafael_struick_terkena_kartu_merah_di_laga_bhayangkara_fc_vs_dewa_united_48bolaid-ltgG_large.jpg
Rafael Struick Bikin Emosi Ilija Spasojevic hingga Kartu Merah, John Herdman Tutup Pintu Comeback ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193749/john_herdman_berpotensi_bawa_pascal_struijk_ke_timnas_indonesia_fifa-9ROt_large.jpg
John Herdman Bahagia, Temukan Pemain Termahal yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663367/korean-vleague-hadir-di-vision-penggemar-voli-bisa-nonton-streaming-liga-korea-bmf.webp
Korean V-League Hadir di VISION+, Penggemar Voli Bisa Nonton Streaming Liga Korea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/timnas_futsal_indonesia_3.jpg
Jadi Tuan Rumah, Kapten Timnas Futsal Indonesia Panggil Kekuatan Tribun jelang Piala Asia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement