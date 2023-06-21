Media Argentina Soroti Handuk yang Digunakan Pratama Arhan untuk Mengusap Bola Sebelum Lakukan Lemparan Maut

MEDIA Argentina, TNT Sports Argentina, menyoroti handuk yang digunakan Pratama Arhan untuk mengusap bola sebelum melakukan lemparan maut. Menurut media Argentina tersebut, bek kiri Timnas Indonesia itu merupakan pemain yang luar biasa.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah ini digelar pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

BACA JUGA: Begini Komentar Pelatih Argentina Lionel Scaloni Soal Lemparan Maut ke dalam Pratama Arhan

Kekalahan skuad Garuda-julukan Timnas Indonesia- akibat dua gol yang dicetak oleh dua pemain Timnas Argentina, Leandro Paredes dan Christian Romero. Meski kalah, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sempat beberapa kali merepotkan barisan pertahanan juara Piala Dunia 2022 itu.

Salah satunya melalui lemparan ke dalam mematikan yang dihasilkan Pratama Arhan. Namun, bek kiri Tokyo Verdy ini tak dipilih Shin Tae-yong menjadi starter saat laga Timnas Indonesia vs Argentina itu.

Pemain 21 tahun tersebut masuk pada awal babak kedua. Meski baru masuk, Pratama Arhan langsung menciptakan peluang melalui lemparan ke dalam. Salah satunya membuahkan shot on target pada menit ke-53.

Aksi Pramata Arhan saat melakukan lemparan ke dalam yang maut itu pun membuat sejumlah media Argentina kagum. Salah satu media Argentina yang terpukau akan skill lemparan ke dalam bek kiri Timnas Indonesia itu adalah TNT Sports Argentina.