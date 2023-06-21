Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bomber Timnas Indonesia yang Dijuluki Titisan Bambang Pamungkas Ini Layak Berkarier di Liga Korea Selatan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:07 WIB
Bomber Timnas Indonesia yang Dijuluki Titisan Bambang Pamungkas Ini Layak Berkarier di Liga Korea Selatan
Selebrasi gol Bambang Pamungkas sering diikuti penyerang Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka. (Foto: Instagram/@bepe20)
A
A
A

BOMBER Timnas Indonesia yang dijuluki titisan Bambang Pamungkas ini layak berkarier di Eropa. Bomber tersebut adalah Arkhan Kaka.

Penyerang Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka, memang disebut-sebut sebagai titisan dari legenda Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas oleh pencinta sepakbola Tanah Air. Hal ini bermula ketika dirinya bermain bersama Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Arkhan Kaka selebrasi ala Bepe

(Momen Arkhan Kaka selebrasi ala Bambang Pamungkas)

Setelah mencetak gol, Arkhan Kaka melakukan selebrasi yang sama persis dengan selebrasi khas dari Bepe - sapaan akrab Bambang Pamungkas. Usut punya punya usut, alasan Arkhan Kaka melakukan selebrasi tersebut adalah untuk menghormati Bepe. Hal ini karena ayah Arkhan Kaka yang dulunya seorang pemain sepakbola kerap bertandem dengan Bepe di lini depan.

Belum lama ini, Arkhan Kaka bersama klubnya, Persis Solo baru saja menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors B.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 17 Juni 2023, Persis Solo harus menelan kekalahan tipis 2-1 dari Jeonbuk Hyundai Motors B. Pada pertandingan itu, Arkhan Kaka masuk pada menit ke-88 untuk menggantikan Moussa Sidibe.

Meski hanya tampil beberapa menit saja, penampilan Arkhan Kaka menarik perhatian pelatih Jeonbuk Hyundai Motors B, Cho Sung-wan. Menurutnya, Arkhan Kaka memiliki potensi yang besar dan layak bermain di Liga Korea.

"Saya sedikit lupa namanya, saya ingat dia bernomor punggung 80. Pemain itu masih sangat muda, jadi saya melihat potensi" ujar Cho Sung-wan dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Halaman:
1 2
      
