Alejandro Garnacho Dibully Lisandro Martinez Usai Dikantongi Asnawi Mangkualam: Dia Sangat Sulit Lewati Kapten Timnas Indonesia!

WONDERKID Timnas Argentina, Alejandro Garnacho, dibully Lisandro Martinez usai dikantongi Asnawi Mangkualam. Lisandro Martinez meledek rekan setimnya di Manchester United itu yang kesulitan melewati kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam.

Sebagimana diketahui, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sukses melucuti Timnas Indonesia dengan skor 2-0 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023. Duel bersejarah ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB.

Tampil dominan sepanjang laga, pasukan Lionel Scaloni itu baru bisa membuka keunggulan lewat tendangan roket Leandro Paredes pada menit ke-38. Kemudian, mereka berhasil mengunci kemenangan atas Timnas Indonesia via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Menariknya, Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho terlibat duel sengit di atas lapangan pada babak kedua di laga tersebut. Kala itu, Asnawi Mangkualam tampil percaya diri dalam menunjukkan kemampuannya untuk menjegal Alejandro Garnacho.

Tak pelak, Asnawi Mangkualam mampu membuat wonderkid Manchester United tersebut tak berdaya dengan tekel-tekel yang bersih. Bahkan, eks pemain PSM Makassar itu berhasil membuat Alejandro Garnacho sampai frustasi karena saking sulit melewati dirinya.

Baru-baru ini, dalam unggahan akun TikTok @long_pejeng.fc, Alejandro Garnacho dibully Lisandro Martinez usai dikantongi Asnawi Mangkualam. "Garnacho Dibully Martinez di Instagram," tulis keterangan akun tersebut.