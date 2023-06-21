Setelah Bikin Kaget Elkan Baggott, Bek Timnas Argentina Cristian Romero Pilih Liburan di Bali

SETELAH bikin kaget Elkan Baggott, bek Timnas Argentina Cristian Romero memilih liburan di Bali. Hal itu terlihat dalam dua buah foto yang diunggah akun Twitter @FaktaSepakbola.

Dalam foto tersebut, Cristian Romero terlihat di Bandara yang diperkirakan di Ngurah Rai, Bali. Kemudian dalam foto yang lain, Cristian Romero terlihat sedang berfoto dengan salah satu petugas di bandara.

“Sebelum pulang dari Indonesia, pemain timnas Argentina yakni Cristian Romero dikabarkan menyempatkan diri untuk liburan di Pulau Bali,” tulis akun Twitter @FaktaSepakbola.

Selain Cristian Romero, kabarnya gelandang Timnas Argentina, Guido Rodriguez, juga memilih berlibur di Pulau Dewata. Bahkan fullback kiri Timnas Argentina, Nicolas Tagliafico, sudah tiba di Pulau Komodo pada Selasa, 20 Juni 2023.

Para pemain Timnas Argentina mencoba mengeksplorasi wisata alam Indonesia setelah menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Sebelumnya pada Kamis 15 Juni 2023, Argentina bersua Australia di China dan menang 2-0.

Selanjutnya pada Senin 19 Juni 2023, giliran Timnas Argentina yang ditantang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Hasilnya sama seperti melawan Australia, yakni Argentina menang 2-0.