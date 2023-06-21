Jauh Tinggalkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor 200 Caps Bersama Timnas Portugal!

JAUH tinggalkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pecahkan rekor 200 caps bersama Timnas Portugal! Sekadar diketahui, CR7 -panggilan Cristiano Ronaldo- resmi dinobatkan sebagai pesepakbola pria pertama yang mencatatkan 200 caps bersama tim nasional di ajang internasional.

Kepastian itu didapatkan megabintang 38 tahun tersebut usai tampil membela Timnas Portugal saat menghadapi Islandia di laga lanjutan Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Laga ini digelar di Stadion Laugardalsvollur, Reykjavik, Islandia, Rabu (21/6/2023) dini hari WIB.

Pada laga tersebut, Cristiano Ronaldo sukses mencetak satu gol pada menit ke-89. Luar biasanya, gol eks megabintang Manchester United dan Real Madrid itu menjadi penentu kemenangan Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- dengan skor tipis 1-0.

Dengan demikian, Cristiano Ronaldo telah menjadi pemain pertama yang membuat 200 penampilan di ajang internasional bersama Timnas Portugal sejak debutnya pada Agustus 2003. Angka tersebut membuat pemilik lima gelar Ballon d'Or itu meninggalkan jauh Lionel Messi dalam hal memecahkan rekor internasional.

La Pulga -julukan Lionel Messi- sampai sejauh ini baru tampil dalam 175 caps di kancah sepakbola internasional bersama Timnas Argentina. Dengan demikian, megabintang 35 tahun ini harus setidaknya mencetak 25 caps lagi jika ingin menyamai rekor Cristiano Ronaldo.

Bagi Cristiano Ronaldo, ia menjadi pesepakbola internasional pria dengan penampilan terbanyak di dunia. Cristiano Ronaldo menyalip Bader Al-Mutawa dari Kuwait pada bulan Maret 2023 lalu. Bader Al-Mutawa tinggal empat penampilan lagi untuk menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo, meski terakhir bermain untuk Kuwait Juni 2023 lalu.