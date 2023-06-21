Media Malaysia Kagum dengan Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Hafal Lagu Indonesia Raya: Pemain Kami Tidak Hafal!

MEDIA Malaysia, @OneFootballM, kagum dengan pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang hafal lagu Indonesia Raya. Mereka kagum dan mengangkat topi kepada pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia karena fakta di atas berbanding terbalik dengan pemain naturalisasi yang dimiliki Timnas Malaysia.

Dalam pandangan @OneFootballM, banyak pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Malaysia tidak hafal lagu kebangsaan mereka, yakni Negaraku. Kemungkinan besar, pemain-pemain naturalisasi tidak hafal karena mereka tidak memiliki kebanggaan memperkuat Timnas Malaysia, mengingat pemain-pemain ini tidak memiliki darah Malaysia.

(Momen Rafael Struick menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Beberapa pemain Timnas Malaysia di skuad sekarang yang tidak memiliki darah Malaysia adalah Lee Tuck, Paulo Josue, Natxo Insa dan banyak lagi. Hal itu berbeda dengan pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia.

Dari tujuh pemain naturalisasi, enam di antaranya memiliki darah Indonesia. Mereka ialah Ivar Jenner, Rafael Struick, Stefano Lilipaly, Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shayne Pattynama.

Karena memiliki darah Indonesia itulah, nama-nama di atas begitu bersemangat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhasil, Rafael Struick dan kawan-kawan pun mendapatkan pujian dari media Malaysia.

"Semalam, ketika laga Timnas Indonesia melawan Argentina, semua pemain keturunan dan natrulisasi menyanyikan lagu Indonesia Raya, walaupun ada beberapa dari mereka baru pertama kali atau baru beraksi di Indonesia seperti Rafael, Pattynama dan lain lain., Tetapi di Malaysia pemain ini (naturalisasi) masih tidak hafal (lagu kebangsaan),” tulis @OneFootballM.