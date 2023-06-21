Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Al Ittihad Resmi Perkenalkan NGolo Kante sebagai Pemain Baru

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |08:47 WIB
Al Ittihad Resmi Perkenalkan NGolo Kante sebagai Pemain Baru
NGolo Kante resmi gabung Al Ittihad. (Foto: Twitter/ittihad)
A
A
A

JEDDAH Al Ittihad akhirnya resmi memperkenalkan NGolo Kante sebagai pemain anyar mereka. Kante menjadi pemain bintang kedua yang berhasil didaratkan Ittihad pada musim panas 2023.

Kabar tersebut diketahui setelah Al Ittihad resmi memperkenalkan Kante melalui akun twitter resminya. Tim berjuluk Tigers of Asia itu dengan sangat senang memperkenalkan gelandang bertahan tersebut.

Bersama Al Ittihad, Kante akan memakai nomor punggung 7. Namun, belum diketahui berapa nominal pasti yang dirogoh klub juara Liga Arab Saudi 2022-2023 itu untuk memboyong Kante dari Chelsea.

“Jangan dengarkan berita palsu. Kante adalah pemain Ittihad sekarang,” cuit Al Ittihad dalam akun twitternya, Rabu (21/6/2023).

NGolo Kante resmi gabung Al Ittihad

Kabarnya, Kante akan dikontrak selama empat tahun atau tepatnya hingga 2027. Dia memiliki paket total sebesar 100 juta euro selama empat musim atau sekitar Rp1,6 triliun.

Nominal tersebut sudah termasuk hak dan komersial lainnya. Rinciannya, Kante akan mendapat gaji sebesar 25 juta euro per musimnya atau sebesar Rp409 miliar.

Halaman:
1 2
      
