7 Pemain Timnas Indonesia yang Diabaikan Shin Tae-yong di FIFA Matchday Juni 2023, Bikin Bos Borneo FC Murka

TERDAPAT 7 pemain Timnas Indonesia yang diabaikan Shin Tae-yong di FIFA Matchday Juni 2023. Hal tersebut ternyata membuat sebagian pencinta sepakbola Tanah Air kecewa, termasuk Presiden Borneo FC, Nabil Husein Said Amin, yang dibuat kesal dengan keputusan pelatih Shin Tae-yong gara-gara tak memainkan ketujuh pemain tersebut.

Ya, terdapat tujuh dari 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday Juni 2023 tidak bermain sama sekali. Padahal Timnas Indonesia memiliki dua pertandingan yang sejatinya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan ke-26 pemain tersebut, yakni melawan Palestina dan Argentina.

Akan tetapi, nyatanya ada tujuh pemain yang sama sekali tak mendapatkan menit bermain saat Timnas Indonesia ditahan 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo oleh Palestina dan ketika tumbang 0-2 dari Argentina di Stadion Utama Gelora Buang Karno (SUGBK), pada Senin 19 Juni 2023.

Lantas siapa saja ketujuh pemain tersebut? Ketujuh pemain itu adalah Stefano Lilipaly, Fachruddin, Rachmat Irianto, Andy Setyo, Reza Arya, Yance Sayuri, dan Sandy Walsh.

Dari ketujuh nama itu, yang paling disayangkan adalah tidak dimainkannya Stefano Lilipaly. Sebab Lilipaly dipercaya bisa menjadi pembeda di lini depan jika saja dimainkan oleh Shin Tae-yong.

Tidak dimainkannya Lilipaly pun membuat Presiden Borneo FC, Nabil Husein murka. Menurutnya, laga uji coba seperti melawan Argentina dan Palestina harusnya dimanfaatkan untuk mencoba semua pemain yang sudah dipanggil.