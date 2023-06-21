Jelang Lawatan ke Indonesia, Jonathan Khemdee Sampaikan Kata-Kata Begini!

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Thailand U-22, Jonathan Khemdee memberikan kabar terbaru jelang kedatanganya ke Indonesia untuk membela Ratchaburi FC vs Persija Jakarta. Dalam instagram pribadinya, @jkhemdee17, ia memperlihatkan dirinya yang terus latihan dan mengaku terus belajar hal baru di klubnya tersebut.

Setelah dibuat kesal dengan Jonathan Khemdee di final sepakbola SEA Games 2023, para pencinta sepakbola Tanah Air akan kembali melihat aksinya bermain di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada Minggu 25 Juni 2023.

Sebab Jonathan Khemdee akan ikut bersama klubnya, Ratchaburi FC yang sudah menjadwalkan pertandingan uji coba melawan Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS). Laga tersebut merupakan agenda kedua tim untuk mempersiapkan diri untuk menyambut musim yang baru.

Jelang pertandingan uji coba itu, Ratchaburi FC pun terus menggenjot persiapannya. Hal itu pun dapat dilihat dari update-an terbaru Jonathan Khemdee di instagram pribadinya.

Terlihat Jonathan Khemdee membagikan momen latihannya bersama tim Thailand yang bermain di kasta tertinggi sepakbola Thailand tersebut. Dalam foto yang dibagikan di instagram stories itu, tak lupa bek berusia 21 tahun tersebut menyelipkan sebuah caption yang bertuliskan ‘Saya belajar setiap hari di klub ini’.

Jonathan Khemdee pun akan segera berangkat ke Indonesia dan dipastikan akan berjumpa lagi dengan lawan-lawan yang sempat ia hadapi di final SEA Games 2023. Ya, Jonathan Khemdee ikut bermain membela Thailand saat dibantai Timnas Indonesia U-22 dengan skor 2-5 di laga tersebut.