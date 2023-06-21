Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawatan ke Indonesia, Jonathan Khemdee Sampaikan Kata-Kata Begini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:49 WIB
Jelang Lawatan ke Indonesia, Jonathan Khemdee Sampaikan Kata-Kata Begini!
Pemain Timnas Thailand U-22 dan Ratchaburi FC, Jonathan Khemdee. (Foto: Instagram/jkhemdee17)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Thailand U-22, Jonathan Khemdee memberikan kabar terbaru jelang kedatanganya ke Indonesia untuk membela Ratchaburi FC vs Persija Jakarta. Dalam instagram pribadinya, @jkhemdee17, ia memperlihatkan dirinya yang terus latihan dan mengaku terus belajar hal baru di klubnya tersebut.

Setelah dibuat kesal dengan Jonathan Khemdee di final sepakbola SEA Games 2023, para pencinta sepakbola Tanah Air akan kembali melihat aksinya bermain di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada Minggu 25 Juni 2023.

Sebab Jonathan Khemdee akan ikut bersama klubnya, Ratchaburi FC yang sudah menjadwalkan pertandingan uji coba melawan Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS). Laga tersebut merupakan agenda kedua tim untuk mempersiapkan diri untuk menyambut musim yang baru.

Jelang pertandingan uji coba itu, Ratchaburi FC pun terus menggenjot persiapannya. Hal itu pun dapat dilihat dari update-an terbaru Jonathan Khemdee di instagram pribadinya.

Jonathan Khemdee

Terlihat Jonathan Khemdee membagikan momen latihannya bersama tim Thailand yang bermain di kasta tertinggi sepakbola Thailand tersebut. Dalam foto yang dibagikan di instagram stories itu, tak lupa bek berusia 21 tahun tersebut menyelipkan sebuah caption yang bertuliskan ‘Saya belajar setiap hari di klub ini’.

Jonathan Khemdee pun akan segera berangkat ke Indonesia dan dipastikan akan berjumpa lagi dengan lawan-lawan yang sempat ia hadapi di final SEA Games 2023. Ya, Jonathan Khemdee ikut bermain membela Thailand saat dibantai Timnas Indonesia U-22 dengan skor 2-5 di laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663243/diperkuat-megawati-hangestri-jakarta-pertamina-enduro-bidik-gelar-proliga-2026-bft.webp
Diperkuat Megawati Hangestri, Jakarta Pertamina Enduro Bidik Gelar Proliga 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/bek_persib_bandung_alfeandra_dewangga_kanan.jpg
Kehilangan Poin di Kediri, Persib Cari Kebangkitan Lawan Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement