Timnas Indonesia Turun di Ranking FIFA, Thailand dan Malaysia Melonjak!

FIFA Matchday Juni 2023 telah berakhir dan hasilnya Tim Nasional (Timnas) Indonesia mengalami penurunan peringkat di ranking FIFA. Sementara rival-rival utama skuad Garuda di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Malaysia justru melonjak naik.

Hal tersebut tentu tak terlepas dari hasil dua pertandingan yang baru saja dilakoni oleh Timnas Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Untuk Timnas Indonesia, FIFA Matchday Juni 2023 tak berjalan mulus.

Pasukan Shin Tae-yong sama sekali gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan di bulan ini, yakni saat melawan Palestina dan Argetnina. Pertama saat melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023, skuad Garuda tertahan 0-0.

Lalu kala menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023, Timnas Indonesia tumbang 0-2. Dengan hasil satu imbang dan satu kekalahan, Timnas Indonesia justru turun dari peringkat 149 FIFA ke posisi 150 dunia.

Meski gagal menang, sejatinya perolehan poin Timnas Indonesia bertambah +1,32 poin. Sebab lawan yang dihadapi Timnas Indonesia pun adalah tim-tim yang secara peringkat berada jauh di atas skuad Garuda, seperti Palestina yang berada di urutan 93 dunia dan Argentina yang menempati peringkat satu FIFA.

Hanya saja, tambahan +1,32 poin itu tak bisa membuat Timnas Indonesia naik peringkat, bahkan hanya untuk sekadar mempertahankan posisi 149. Semua itu pun tak terlepas dari Botswana yang naik lima peringkat dan merebut posisi147 dunia, yang otomatis pun mempengaruhi posisi Timnas Indonesia.