HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sadari Kualitas Timnas Indonesia dan Argentina Berbeda Jauh, Shayne Pattynama Lihat Sisi Positif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:28 WIB
Sadari Kualitas Timnas Indonesia dan Argentina Berbeda Jauh, Shayne Pattynama Lihat Sisi Positif
Shayne Pattynama petik pelajaran berharga dari laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

SADARI kualitas Timnas Indonesia dan Argentina berbeda jauh, Shayne Pattynama lihat sisi positif. Pemain Timnas Indonesia tersebut melihat hal positif karena timnya mampu memberi perlawanan.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – takluk 0-2 dari Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

 Timnas Indonesia vs Argentina

Shayne melakoni debutnya untuk Timnas Indonesia pada laga itu. Menyadari kualitas kedua tim berbeda jauh, Shayne Pattynama mensyukuri bahwa Timnas Indonesia bisa memberi perlawanan.

"Kami punya peluang, tapi mereka secara level berada jauh di atas," ucap Shayne di Jakarta, Senin (19/6/2023).

Pemain Viking FK ini mengatakan bahwa Timnas Indonesia bisa belajar dari sang juara dunia. Timnas Argentina juga tidak meremehkan, yang berarti itu sangat bagus.

