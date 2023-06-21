Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bantai Papua Nugini 10-0, Timnas Malaysia Langsung Naik 2 Posisi di Ranking FIFA dan Makin Tinggalkan Timnas Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:04 WIB
Bantai Papua Nugini 10-0, Timnas Malaysia Langsung Naik 2 Posisi di Ranking FIFA dan Makin Tinggalkan Timnas Indonesia!
Timnas Malaysia berhasil naik dua peringkat di ranking FIFA usai raih hasil positif di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

KEMENANGAN besar 10-0 yang dicatatkan Tim Nasional (Timnas) Malaysia atas Papua Nugini membuat tim berjuluk Harimau Malaya tersebut naik dua posisi di ranking FIFA. Kabar tersebut jelas menjadi hal yang buruk untuk Timnas Indonesia yang semakin tertinggal dengan rival mereka tersebut.

FIFA Matchday Juni 2023 menjadi momen yang amat baik untuk Timnas Malaysia. Sebab mereka sukses meraih poin maksimal dalam dua laga yang sudah mereka jalani.

Pada pertandingan pertama melawan Kepulauan Solomon, Malaysia menang 4-1. Berkat kemenanan itu, pasukan Kim Pan-gon pun sukses meraih +5,21 poin.

Lalu saat melawan Papua Nugini di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia, Harimau Malaya menang 10-0. Kemenangan telak 10-0 itu membuat Malaysia berhasil mengumpulkan tambahan +4,24 poin.

Timnas Malaysia vs Papua Nugini

Jadi, total dari hasil pertandingan melawan Kepuluan Solomon dan Papua Nugini, Malaysia mengumpulkan +9,45 poin. Hasil tersebut pun membuat Malaysia menjadi tim negara Asia Tenggara yang paling sukses di FIFA Matchday Juni 2023.

Tambahan +9,45 poin itu juga membuat Malaysia naik dua peringkat, dari urutan ke-138 ke 136 dunia. Hasil itu membuat Malaysia semakin meninggalkan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663011/hector-souto-masuk-nominasi-pelatih-tim-nasional-terbaik-di-futsal-award-2025-dlo.webp
Hector Souto Masuk Nominasi Pelatih Tim Nasional Terbaik di Futsal Award 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/bank_mandiri_jlm_proliga_2026.jpg
Luncurkan Skuad Lengkap, Jakarta Livin' by Mandiri Siap Tancap Gas di Proliga 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement