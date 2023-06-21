Bantai Papua Nugini 10-0, Timnas Malaysia Langsung Naik 2 Posisi di Ranking FIFA dan Makin Tinggalkan Timnas Indonesia!

Timnas Malaysia berhasil naik dua peringkat di ranking FIFA usai raih hasil positif di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: Instagram/famalaysia)

KEMENANGAN besar 10-0 yang dicatatkan Tim Nasional (Timnas) Malaysia atas Papua Nugini membuat tim berjuluk Harimau Malaya tersebut naik dua posisi di ranking FIFA. Kabar tersebut jelas menjadi hal yang buruk untuk Timnas Indonesia yang semakin tertinggal dengan rival mereka tersebut.

FIFA Matchday Juni 2023 menjadi momen yang amat baik untuk Timnas Malaysia. Sebab mereka sukses meraih poin maksimal dalam dua laga yang sudah mereka jalani.

Pada pertandingan pertama melawan Kepulauan Solomon, Malaysia menang 4-1. Berkat kemenanan itu, pasukan Kim Pan-gon pun sukses meraih +5,21 poin.

Lalu saat melawan Papua Nugini di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia, Harimau Malaya menang 10-0. Kemenangan telak 10-0 itu membuat Malaysia berhasil mengumpulkan tambahan +4,24 poin.

Jadi, total dari hasil pertandingan melawan Kepuluan Solomon dan Papua Nugini, Malaysia mengumpulkan +9,45 poin. Hasil tersebut pun membuat Malaysia menjadi tim negara Asia Tenggara yang paling sukses di FIFA Matchday Juni 2023.

Tambahan +9,45 poin itu juga membuat Malaysia naik dua peringkat, dari urutan ke-138 ke 136 dunia. Hasil itu membuat Malaysia semakin meninggalkan Timnas Indonesia.