HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Kalah, Ivar Jenner Syukuri Pengalaman Berharga dari Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:04 WIB
Meski Kalah, Ivar Jenner Syukuri Pengalaman Berharga dari Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Ivar Jenner syukuri pengalaman berharga bela Timnas Indonesia kontra Argentina (Foto: Instagram/ivarjnr)
A
A
A

MESKI kalah, Ivar Jenner syukuri pengalaman berharga dari laga Timnas Indonesia vs Argentina. Sang pemain naturalisasi juga bertukar jersey dengan bek kanan Timnas Argentina, Nahuel Molina.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah melakoni laga kontra Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Dalam laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Timnas Indonesia kalah 0-2 pada Senin 19 Juni 2023.

Ivar Jenner

Timnas Argentina sempat mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Timnas Indonesia. Namun, tendangan roket Leandro Paredes pada menit ke-38 memecah kebuntuan.

Pada babak kedua, Timnas Indonesia yang bermain defensif kembali kebobolan lewat tandukkan keras Cristian Romero (55’). Pertandingan itu pada akhirnya menjadi penanda sejarah antara kedua tim.

Seusai pertandingan, Ivar Jenner berkesempatan bertukar jersey dengan pemain Timnas Argentina. Ivar memanfaatkan momentum itu untuk bertukar jersey dengan Molina.

Halaman:
1 2
      
