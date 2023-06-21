Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Prancis Cuma Menang 1-0 atas Yunani, Didier Deschamps Tetap Puas

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:53 WIB
Timnas Prancis Cuma Menang 1-0 atas Yunani, Didier Deschamps Tetap Puas
Didier Deschamps tetap puas meski Timnas Prancis hanya menang 1-0 atas Yunani (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Prancis cuma menang 1-0 atas Yunani, Didier Deschamps tetap puas. Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, mengaku puas melihat permainan timnya meski hanya mampu mengukir sebuah gol.

Les Bleus – julukan Prancis – menjamu Yunani di Stade de France, Paris, Prancis pada Selasa (20/6/2023) dini hari WIB. Kemenangan sang juara dunia dua kali ditentukan oleh gol penalti Kylian Mbappe pada menit ke-55.

Timnas Prancis vs Yunani

Berkat kemenangan ini, Timnas Prancis semakin perkasa di puncak klasemen Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024. Mereka sukses menyapu bersih empat pertandingan dan memiliki 12 poin sekarang, unggul enam poin dari Yunani.

Usai pertandingan, Deschamps mengatakan sangat puas timnya bisa meraih kemenangan lagi tanpa kebobolan. Menurutnya, empat kemenangan ini diraih karena kekompakkan para pemain di lapangan.

“Selama dua pertandingan ini (melawan Gibraltar (3-0) dan Yunani (1-0)), kami bisa lebih efisien. Tetapi dalam empat pertandingan, kami memiliki 12 poin, sembilan gol dicetak, dan tidak kebobolan,” ujar Deschamps dilansir dari laman resmi Timnas Prancis, Selasa (20/6/2023).

“Saya jelas sangat puas dengan apa yang dilakukan para pemain di lapangan dan selama sebelas hari dihabiskan bersama. Itu juga penting,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
