Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Rekor 200 Penampilan dan Bukukan Gol Kemenangan Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo: Saya Akan Terus Cetak Gol!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:48 WIB
Cetak Rekor 200 Penampilan dan Bukukan Gol Kemenangan Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo: Saya Akan Terus Cetak Gol!
Pemain Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/cristiani)
A
A
A

REYKJAVIK – Megabintang Tim Nasional (Timnas) Portugal, Cristiano Ronaldo baru saja mencatatkan rekor luar biasa, yakni 200 penampilannya bersama timnas saat menang 1-0 atas Islandia pada Rabu (21/6/2023) dini hari WIB. Rekor itu semakin sempurna karena Ronaldo pun dapat mencetak gol kemenangan di laga tersebut.

Bagi Ronaldo, penampilan ke-200 nya bersama Portugal sangat berarti. Sebab hal itu menandakan dia mampu memberikan yang terbaik untuk timnasnya tersebut.

Pemain Al Nassr tersebut pun memastikan bahwa komitmen, dedikasi, serta tanggung jawabnya masih sama seperti pertama kali mengenakan jersey Timnas Portugal. Ia pun berjanjikan akan terus mencetak gol dan mengejar mimpinya selama masih dipercaya untuk membela Timnas Portugal.

“200 petandingan dengan komitmen, dedikasi, dan tanggung jawab yang sama, seperti pertama kali saya bermain dengan jersey ini,” ucap Ronaldo di instagram pribadinya, @cristiano, Rabu (21/6/2023).

Cristiano Ronaldo

“Saya di sini, terus mencetak gol, mengejar impian saya dan memberikan segalanya untuk tim dan negara ini,” lanjut pemain berjuluk CR7 tersebut.

Dalam laga tersebut, Ronaldo mencetak rekor bersejarah karena menjadi pemain pertama yang mencapai 200 penampilan untuk Timnas Portugal. Meski kini ia sudah berusia 38 tahun, Ronaldo tak memperlihatkan menurunkan targetnya untuk bisa terus bermain baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663117/ruben-amorim-resmi-dipecat-manchester-united-krl.webp
Ruben Amorim Resmi Dipecat Manchester United!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/30/alejandro_garnacho.jpg
Alejandro Garnacho Sindir Ruben Amorim usai Pemecatan Sadis di Manchester United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement