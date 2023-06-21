Cetak Rekor 200 Penampilan dan Bukukan Gol Kemenangan Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo: Saya Akan Terus Cetak Gol!

REYKJAVIK – Megabintang Tim Nasional (Timnas) Portugal, Cristiano Ronaldo baru saja mencatatkan rekor luar biasa, yakni 200 penampilannya bersama timnas saat menang 1-0 atas Islandia pada Rabu (21/6/2023) dini hari WIB. Rekor itu semakin sempurna karena Ronaldo pun dapat mencetak gol kemenangan di laga tersebut.

Bagi Ronaldo, penampilan ke-200 nya bersama Portugal sangat berarti. Sebab hal itu menandakan dia mampu memberikan yang terbaik untuk timnasnya tersebut.

Pemain Al Nassr tersebut pun memastikan bahwa komitmen, dedikasi, serta tanggung jawabnya masih sama seperti pertama kali mengenakan jersey Timnas Portugal. Ia pun berjanjikan akan terus mencetak gol dan mengejar mimpinya selama masih dipercaya untuk membela Timnas Portugal.

“200 petandingan dengan komitmen, dedikasi, dan tanggung jawab yang sama, seperti pertama kali saya bermain dengan jersey ini,” ucap Ronaldo di instagram pribadinya, @cristiano, Rabu (21/6/2023).

“Saya di sini, terus mencetak gol, mengejar impian saya dan memberikan segalanya untuk tim dan negara ini,” lanjut pemain berjuluk CR7 tersebut.

Dalam laga tersebut, Ronaldo mencetak rekor bersejarah karena menjadi pemain pertama yang mencapai 200 penampilan untuk Timnas Portugal. Meski kini ia sudah berusia 38 tahun, Ronaldo tak memperlihatkan menurunkan targetnya untuk bisa terus bermain baik.