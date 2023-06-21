Daftar Guinness World Record yang Dimiliki Cristiano Ronaldo, Terbaru Pesepakbola Pertama yang Cetak 200 Caps Bersama Tim Nasional!

DAFTAR Guiness World Record yang dimiliki Cristiano Ronaldo. Yang terbaru, sang megabintang asal Portugal menjadi pesepakbola pertama yang mencatatkan 200 caps bersama tim nasional.

Sang pemain berusia 38 tahun kembali menciptakan rekor di kancah sepakbola. Pada Rabu (21/6/2023) dini hari WIB, Cristiano Ronaldo mencatatkan penampilan ke-200-nya bersama Timnas Portugal kala menghadapi Islandia di kualifikasi Piala Eropa 2024.

Dalam laga itu, Cristiano Ronaldo pun menyempurnakannya dengan mencetak sebuah gol. Lebih penting lagi, gol itu menentukan kemenangan Portugal dengan skor tipis 1-0 yang diukir pada menit ke-89.

Timnas Portugal mengalami kesulitan di sepanjang laga karena pertahanan tangguh Islandia. Namun, harapan merekah setelah Willum Willumson dikartu merah pada menit ke-80.

Sang penyerang Al Nassr menyelesaikan umpan dari Goncalo Inacio untuk membawa Portugal meraih kemenangan penting. Dengan hasil ini, Portugal pun memuncaki klasemen Grup J kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan torehan sempurna dari empat laga, yaitu 12 poin.

Itu menjadi penanda manis untuk penampilan ke-200-nya dengan seragam Selecao das Quinas – julukan Timnas Portugal. Sang megabintang telah membela Timnas Portugal sejak debut pada 20 Agustus 2003 silam.