Pasang Foto Pakai Jersey Timnas Indonesia, Justin Hubner Siap Lanjutkan Proses Naturalisasi Jadi WNI?

PASANG foto pakai jersey Timnas Indonesia, Justin Hubner memberi indikasi siap lanjutkan proses naturalisasi jadi WNI. Sang pemain Wolverhampton Wanderers U-21 terus memberi indikasi ingin dinaturalisasi.

Justin Hubner telah menjadi salah satu pemain yang menjalani proses naturalisasi pada akhir tahun lalu. Dia bahkan sempat menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki dan Spanyol bersama skuad asuhan Shin Tae-yong.

Ivar Jenner dan Rafael Struick juga mengikuti TC tersebut. Mereka berdua berhasil mendapatkan status WNI namun tidak dengan Justin Hubner.

Proses naturalisasi bek tengah berusia 19 tahun itu dihentikan karena sesuatu yang tidak dijelaskan oleh PSSI. Dalam keterangannya, Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa ada satu hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pihaknya.

"Jadi, kita tidak melanjutkan untuk naturalisasi terhadap Hubner, karena ada permintaan Hubner yang tidak bisa kita penuhi," ujar Arya Sinulingga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di GBK Arena, Jakarta, Senin 17 April 2023.