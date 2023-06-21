Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Malaysia Hari Ini, Rabu 21 Juni 2023: Skuad Garuda Melorot, Harimau Malaya Naik

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:04 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Malaysia Hari Ini, Rabu 21 Juni 2023: Skuad Garuda Melorot, Harimau Malaya Naik
Timnas Indonesia turun ke peringkat ke-150 FIFA (Foto: REUTERS)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia dan Malaysia hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Selagi skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mengalami turun peringkat, Malaysia naik dua tingkat.

Timnas Indonesia telah melalui dua pertandingan besar di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Sayangnya, keduanya berakhir tanpa kemenangan untuk skuad asuhan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia

Ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari laga-laga kontra Palestina (0-0) dan Argentina (0-2). Namun, kedua hasil minor tersebut membuat Timnas Indonesia turun di peringkat FIFA.

Tadinya ada di peringkat ke-149, Timnas Indonesia kini ada di urutan ke-150 dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia sebenarnya meraih tambahan 1,32 poin dari dua laga kontra Palestina dan Argentina. Namun, Botswana meraup 15,07 dan melesat lima tingkat hingga mengisi peringkat ke-147.

Di sisi lain, Timnas Malaysia hanya bermain menghadapi Kepulauan Solomon dan Papua Nugini pada FIFA Matchday Juni 2023 ini. Keduanya berhasil diakhiri kemenangan oleh Harimau Malaya – julukan Timnas Malaysia.

Halaman:
1 2
      
