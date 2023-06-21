Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Klaim Dirinya Lebih Layak Meraih Ballon dOr 2023 ketimbang Lionel Messi dan Erling Haaland

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |04:45 WIB
Kylian Mbappe Klaim Dirinya Lebih Layak Meraih Ballon dOr 2023 ketimbang Lionel Messi dan Erling Haaland
Kylian Mbappe bersaing dengan Lionel Messi untuk Ballon dOr 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KYLIAN Mbappe klaim dirinya lebih layak meraih Ballon dOr 2023 ketimbang Lionel Messi dan Erling Haaland. Sang megabintang Timnas Prancis memang berada dalam pembicaraan meraih Ballon dOr.

Namun, Lionel Messi bermodalkan keberhasilan meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Dia juga sukses merengkuh gelar juara Liga Prancis 2022-2023 bersama Paris Saint-Germain (PSG) dengan mencetak 21 gol dan 20 assist.

Erling Haaland

Di sisi lain, Erling Haaland menjadi salah satu pemain kunci Manchester City dalam meraih treble winners. Sang bomber asal Norwegia mencetak 52 gol dari 53 laga yang dilakoninya di semua ajang.

Kylian Mbappe juga bisa dibilang melalui musim yang cukup baik dengan meraih gelar Liga Prancis bersama PSG. Dia juga mampu membawa Prancis hingga babak final Piala Dunia 2022 dan berhasil mencetak hattrick dalam laga tersebut.

"Apakah saya pantas mendapatkan Ballon dOr? Dengan kriteria yang baru, apa yang dinilai? mencuri perhatian, mencetak gol, dan memberikan dampak?" kata Mbappe dilansir dari Goal, Selasa (20/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662849/bagaimana-nasib-piala-dunia-2026-jika-keamanan-as-memburuk-buntut-penangkapan-maduro-lub.webp
Bagaimana Nasib Piala Dunia 2026 Jika Keamanan AS Memburuk Buntut Penangkapan Maduro?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/22/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Ruben Amorim Dipecat Man United, Kantongi Pesangon Rp216 Miliar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement