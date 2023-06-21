Kylian Mbappe Klaim Dirinya Lebih Layak Meraih Ballon dOr 2023 ketimbang Lionel Messi dan Erling Haaland

KYLIAN Mbappe klaim dirinya lebih layak meraih Ballon dOr 2023 ketimbang Lionel Messi dan Erling Haaland. Sang megabintang Timnas Prancis memang berada dalam pembicaraan meraih Ballon dOr.

Namun, Lionel Messi bermodalkan keberhasilan meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Dia juga sukses merengkuh gelar juara Liga Prancis 2022-2023 bersama Paris Saint-Germain (PSG) dengan mencetak 21 gol dan 20 assist.

Di sisi lain, Erling Haaland menjadi salah satu pemain kunci Manchester City dalam meraih treble winners. Sang bomber asal Norwegia mencetak 52 gol dari 53 laga yang dilakoninya di semua ajang.

Kylian Mbappe juga bisa dibilang melalui musim yang cukup baik dengan meraih gelar Liga Prancis bersama PSG. Dia juga mampu membawa Prancis hingga babak final Piala Dunia 2022 dan berhasil mencetak hattrick dalam laga tersebut.

"Apakah saya pantas mendapatkan Ballon dOr? Dengan kriteria yang baru, apa yang dinilai? mencuri perhatian, mencetak gol, dan memberikan dampak?" kata Mbappe dilansir dari Goal, Selasa (20/6/2023).