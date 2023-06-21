Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Kurang Maksimal saat Dikalahkan Argentina, Nomor 1 sang Bomber

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |04:33 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Kurang Maksimal saat Dikalahkan Argentina, Nomor 1 sang Bomber
Timnas Argentina kalahkan Timnas Indonesia 2-0 dalam FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

INILAH 3 pemain Timnas Indonesia yang tampil kurang maksimal  saat dikalahkan oleh Argentina. Seperti yang telah diketahui, Timnas Indonesia baru saja dikalahkan oleh Timnas Argentina dengan skor 2-0.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (19/6/2023) malam, Argentina berhasil menjebol gawang Ernando Ari melalui tendangan jarak jauh Leandro Paredes di menit ke-38 dan sundulan Cristian Romero dari sepak pojok pada menit ke-55.

Timnas Indonesia vs Argentina

Sejak awal pertandingan, Indonesia terus ditekan oleh La Albiceleste - julukan Timnas Argentina. Meski telah menurunkan seluruh pemain naturalisasi seperti Ivar Jenner, Elkan Baggot, Jordi Amat, Rafael Struick, Marc Klok hingga Shayne Pattynama, perbedaan kualitas masih terpaut sangat jauh.

Alhasil, sepanjang babak pertama Indonesia hanya fokus bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Meski begitu, Argentina yang tampil dengan begitu baik tidak membiarkan Indonesia mengembangkan permainan. Tercatat, hanya ada satu peluang Indonesia di akhir babak pertama lewat aksi Dimas Drajad dan Ivar Jenner.

Masuknya Pratama Arhan pada babak kedua memberi angin segar untuk Indonesia. Indonesia lantas bermain sedikit lebih terbuka dan menciptakan beberapa peluang termasuk melalui lemparan ke dalam.

Sayangnya, Emiliano Martinez sama sekali tidak membiarkan gawangnya dibobol oleh Indonesia. Meski sempat dibuat panik dengan lemparan Arhan, kiper Aston Villa itu tetap berhasil membuat gawangnya aman dari kebobolan.

Indonesia memang tampil dengan sangat baik. Akan tetapi, dari kebanyakan pemain yang diturunkan dalam laga semalam, ada beberapa pemain yang tidak perform alias tampil dengan kurang baik.

