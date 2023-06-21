Hasil Timnas Jerman vs Kolombia: Juan Cuadrado Bersinar, Der Panzer Dipermalukan 0-2 di Kandang!

HASIL Timnas Jerman vs Kolombia di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dilaksanakan di Veltins Arena, Rabu (21/6/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Kolombia.

Der Panzer -- julukan Timnas Jerman -- tampil di kandang sendiri. Namun, kesulitan untuk menciptakan peluang di sepanjang laga hingga akhirnya takluk karena Juan Cuadrado mencetak sebuah gol dan sebuah assist untuk Luis Diaz.

Jalannya Pertandingan

Jerman berusaha menguasai permainan sedari awal namun yang memberi ancaman lebih dulu adalah Kolombia. Mateus Uribe mengirim umpan ke kotak penalti pada menit ketujuh. Beruntung bagi Jerman, Robin Gosens memenangkan duel udara kontra Juan Cuadrado.

Di menit ke-14, giliran Juan Cuadrado yang menciptakan peluang untuk Kolombia. Bola umpannya bisa disambut oleh Yerry Mina. Sayangnya, bola masih melebar dari gawang.

Jerman memiliki peluang pada menit ke-22 melalui sepak pojok namun umpan Ilkay Gundogan dsapu Yerry Mina. Semenit berselang, Rafael Santos Borre mengancam gawang Jerman. Sayangnya, kiper Marc-Andre ter Stegen masih mampu menyelamatkan gawangnya.

Kolombia sempat mendapatkan penalti pada menit ke-28. Namun, wasit mengubah keputusannya setelah peninjauan ulang melalui VAR.

Pada menit ke-44, giliran Jerman yang semula mendapatkan penalti namun dibatalkan oleh VAR. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Kebuntuan akhirnya terpeccahkan pada menit ke-54. Juan Cuadrado mengirim umpan mematikan ke kotak penalti dan Luis Diaz sukses menanduknya untuk membawa Kolombia unggul 1-0.

Sempat ada kecemasan bahwa gol akan dianulir karena wasit mengecek VAR. Namun, gol tetap disahkan setelah peninjauan ulang.