Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jerman vs Kolombia: Juan Cuadrado Bersinar, Der Panzer Dipermalukan 0-2 di Kandang!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |03:44 WIB
Hasil Timnas Jerman vs Kolombia: Juan Cuadrado Bersinar, Der Panzer Dipermalukan 0-2 di Kandang!
Luis Diaz merayakan golnya ke gawang Timnas Jerman usai memanfaatkan umpan Juan Cuadrado (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Timnas Jerman vs Kolombia di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dilaksanakan di Veltins Arena, Rabu (21/6/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Kolombia.

Der Panzer -- julukan Timnas Jerman -- tampil di kandang sendiri. Namun, kesulitan untuk menciptakan peluang di sepanjang laga hingga akhirnya takluk karena Juan Cuadrado mencetak sebuah gol dan sebuah assist untuk Luis Diaz.

Timnas Jerman vs Kolombia

Jalannya Pertandingan

Jerman berusaha menguasai permainan sedari awal namun yang memberi ancaman lebih dulu adalah Kolombia. Mateus Uribe mengirim umpan ke kotak penalti pada menit ketujuh. Beruntung bagi Jerman, Robin Gosens memenangkan duel udara kontra Juan Cuadrado.

Di menit ke-14, giliran Juan Cuadrado yang menciptakan peluang untuk Kolombia. Bola umpannya bisa disambut oleh Yerry Mina. Sayangnya, bola masih melebar dari gawang.

Jerman memiliki peluang pada menit ke-22 melalui sepak pojok namun umpan Ilkay Gundogan dsapu Yerry Mina. Semenit berselang, Rafael Santos Borre mengancam gawang Jerman. Sayangnya, kiper Marc-Andre ter Stegen masih mampu menyelamatkan gawangnya.

Kolombia sempat mendapatkan penalti pada menit ke-28. Namun, wasit mengubah keputusannya setelah peninjauan ulang melalui VAR.

Pada menit ke-44, giliran Jerman yang semula mendapatkan penalti namun dibatalkan oleh VAR. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Kebuntuan akhirnya terpeccahkan pada menit ke-54. Juan Cuadrado mengirim umpan mematikan ke kotak penalti dan Luis Diaz sukses menanduknya untuk membawa Kolombia unggul 1-0.

Sempat ada kecemasan bahwa gol akan dianulir karena wasit mengecek VAR. Namun, gol tetap disahkan setelah peninjauan ulang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663117/ruben-amorim-resmi-dipecat-manchester-united-krl.webp
Ruben Amorim Resmi Dipecat Manchester United!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/30/alejandro_garnacho.jpg
Alejandro Garnacho Sindir Ruben Amorim usai Pemecatan Sadis di Manchester United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement