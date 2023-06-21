Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sama-Sama Mantan Pemain, Lionel Scaloni dan Shin Tae-yong Sukses Jadi Pelatih Mahal

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |03:00 WIB
Sama-Sama Mantan Pemain, Lionel Scaloni dan Shin Tae-yong Sukses Jadi Pelatih Mahal
Lionel Scaloni dan Shin Tae-yong adu taktik di pinggir lapangan ketika Timnas Argentina berhadapan dengan Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
SAMA-SAMA mantan pemain, Lionel Scaloni dan Shin Tae-yong sukses jadi pelatih mahal kelas dunia. Keduanya bersua ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Argentina.

Timnas Indonesia baru saja dikalahkan oleh Timnas Argentina pada laga FIFA Matchday dengan skor 2-0. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (19/6/2023), La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – mampu menjebol gawang yang dijaga Ernando Ari melalui sepakan jarak jauh Leandro Paredes dan sundulan Cristian Romero dari set piece sepak pojok.

Shin Tae-yong

Tidak hanya pertandingan antara juara dunia dengan juara Asia Tenggara, pertandingan Indonesia vs Argentina semalam merupakan pertandingan adu taktik dari dua pelatih mahal kelas wahid yang dulunya melalui nasib berbeda saat jadi pemain

Ya, seperti yang telah banyak diketahui, Shin Tae-yong saat masih muda adalah pemain yang berposisi sebagai seorang gelandang serang di tim Ilhwa Chunma. Dirinya bahkan merasakan menjadi juara Liga Korea berturut-turut pada tahun 1993 hingga 1995 dan pada 2001 hingga 2003.

Sebagai pemain yang besar di Liga Korea hingga meraih banyak trofi membuat Shin Tae-yong dinobatkan menjadi salah satu pesepakbola terbaik Liga Korea Selatan sepanjang masa pada 2013 lalu.

Tidak hanya di Korea, Shin Tae-yong juga sempat merasakan rumput sepakbola Australia dengan bermain bersama Queensland Roar pada 2005. Sayang, cedera yang menimpanya membuat menepi dari dunia sepakbola.

Setelah beberapa waktu, Shin Tae-yong kembali ke lapangan. Namun bukan sebagai pemain, melainkan sebagai asisten pelatih.

Pada 2009, Shin Tae yong kembali ke Korea untuk mengasah karier barunya sebagai pelatih bersama klub lamanya, Ilhwa Chunma yang berganti nama menjadi Seongnam FC. Dirinya pun berhasil mengantarkan Seongnam menjuarai Liga Champions Asia dan Piala FA Korea.

Pada 2014, Shin mulai menjajal menjadi pelatih di Timnas Korea. Mulai dari asisten pelatih, pelatih kepala di kelompok umur, hingga menjadi pelatih kepala di timnas senior Korea Selatan untuk Piala Dunia 2018.

