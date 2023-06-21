Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Pasaran Striker Gacor Timnas Indonesia Dimas Drajad

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |02:39 WIB
Segini Harga Pasaran Striker Gacor Timnas Indonesia Dimas Drajad
Dimas Drajad, striker andalan Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

SEGINI harga pasaran striker gacor andalan Timnas Indonesia, Dimas Drajad. Belakangan, pelatih Shin Tae-yong selalu memilih sosok Dimas Drajad sebagai ujung tombak Timnas Indonesia.

Padahal ada beberapa nama striker baik lokal maupun naturalisasi yang sempat dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun, hingga FIFA Matchday bulan Juni ini, Dimas Drajad senantiasa menjadi starting line-up yang diturunkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu untuk mengisi lini depan.

Dimas Drajad

Dimas Drajad pertama kali dipanggil oleh Shin Tae-yong pada FIFA Matchday bulan Juni tahun 2022 lalu. Kala itu, Indonesia berhadapan dengan Bangladesh. Dimas masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-65 untuk menggantikan Muhammad Rafli yang ditarik keluar.

Sayang pada laga debutnya di bawah asuhan Shin Tae-yong, dia gagal mencetak gol. Namun penampilannya yang cukup apik membuatnya mulai mendapat banyak kepercayaan dari Coach Shin.

Pada FIFA Matchday bulan September, dirinya kembali dipanggil untuk menghadapi Curacao. Pada pertandingan menghadapi tim yang berada di 100 besar ranking FIFA ini, Dimas mencetak 2 gol yang membuat Indonesia meraih dua kemenangan dan naik peringkat di ranking FIFA.

Sejak saat itu, pemain asal klub Persikabo 1973 ini menjadi striker kepercayaan Shin Tae-yong. Tercatat, Dimas adalah striker paling produktif yang pernah dimainkan Shin Tae-yong dengan catatan 3 gol dan 1 assist dalam 9 penampilan.

Catatan ini mengalahkan banyak striker lain seperti Dedik Setiawan, Muhammad Rafli, Hanis Saghara, Ezra Walian, dan Kushedya Hari Yudo yang 0 gol, serta Dendy Sulistyawan dengan 1 gol.

Halaman:
1 2
      
