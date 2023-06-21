Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curi Perhatian di Medsos, Suporter yang Cari Lionel Messi Dapat Hadiah Jersey Timnas Indonesia dari Marc Klok

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |01:00 WIB
Curi Perhatian di Medsos, Suporter yang Cari Lionel Messi Dapat Hadiah Jersey Timnas Indonesia dari Marc Klok
Marc Klok ingin berikan hadiah jersey Timnas Indonesia kepada seorang fans (Foto: Twitter/marcklok10)
A
A
A

CURI perhatian di medsos, suporter yang cari Lionel Messi dapat hadiah jersey Timnas Indonesia dari Marc Klok. Suporter tersebut mengaku mengidolakan Marc Klok ketika diwawancarai jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Sang suporter diwawancarai oleh ESPN Argentina sebelum pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), yang kemudian diunggah di akun Twitter @SC_ESPN. Dalam tayangan tersebut, dia bercanda dengan mencari-cari Messi,

Twitter

"Di mana Messi? Messi di sini (menunjuk lambang Timnas Argentina), di hatiku? Tetapi di mana Messi sekarang?" ujarnya dengan semangat, dilansir dari unggahan @SC_ESPN, Selasa (20/6/2023).

Namun, dia tidak melupakan Timnas Indonesia. Sang suporter kemudian mengutarakan bahwa Marc Klok adalah pemain terbaik Timnas Indonesia.

"Marc Klok! Kalian harus tahu Marc Klok karena dia pemain terbaik di Indonesia," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193655/john_herdman_diharapkan_sukses_bersama_timnas_indonesia_fifacom-tTnQ_large.jpg
Harapan Mantan Pemain Espanyol soal John Herdman Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193660/john_herdman-5KqB_large.jpg
Statistik dan Prestasi John Herdman, Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193715/john_herdman_merupakan_pilihan_logis_buat_timnas_indonesia-rACt_large.jpg
Media Belanda soal Terpilihnya John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Itu Logis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193691/media_vietnam_mengomentari_john_herdman_resmi_jadi_pelatih_timnas_indonesia-zjWf_large.jpg
Media Vietnam Komentari John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Standar Piala Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663067/pertarungan-raksasa-muda-asia-dimulai-saksikan-afc-u23-asian-cup-2026-live-di-gtv-ean.webp
Pertarungan Raksasa Muda Asia Dimulai! Saksikan AFC U23 Asian Cup 2026 Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Kejutan! Federico Barba Buka Suara soal Kepindahan dari Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement