Curi Perhatian di Medsos, Suporter yang Cari Lionel Messi Dapat Hadiah Jersey Timnas Indonesia dari Marc Klok

Marc Klok ingin berikan hadiah jersey Timnas Indonesia kepada seorang fans (Foto: Twitter/marcklok10)

CURI perhatian di medsos, suporter yang cari Lionel Messi dapat hadiah jersey Timnas Indonesia dari Marc Klok. Suporter tersebut mengaku mengidolakan Marc Klok ketika diwawancarai jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Sang suporter diwawancarai oleh ESPN Argentina sebelum pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), yang kemudian diunggah di akun Twitter @SC_ESPN. Dalam tayangan tersebut, dia bercanda dengan mencari-cari Messi,

"Di mana Messi? Messi di sini (menunjuk lambang Timnas Argentina), di hatiku? Tetapi di mana Messi sekarang?" ujarnya dengan semangat, dilansir dari unggahan @SC_ESPN, Selasa (20/6/2023).

Namun, dia tidak melupakan Timnas Indonesia. Sang suporter kemudian mengutarakan bahwa Marc Klok adalah pemain terbaik Timnas Indonesia.

"Marc Klok! Kalian harus tahu Marc Klok karena dia pemain terbaik di Indonesia," katanya.