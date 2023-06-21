Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Bongkar Makanan Favoritnya di Indonesia: Enak Semuanya!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |00:24 WIB
Elkan Baggott Bongkar Makanan Favoritnya di Indonesia: Enak Semuanya!
Elkan Baggott mengaku menyukai martabak manis hingga mie goreng (Foto: PSSI)
A
A
A

ELKAN Baggott bongkar makanan favoritnya di Indonesia. Bek Timnas Indonesia mengaku menyukai martabak manis hingga mie goreng.

Nama Elkan Baggott menjadi idola baru Timnas Indonesia. Bek tengah berpostur jangkung tersebut memiliki darah blasteran Inggris. Dia pun berkarier di Inggris pada saat ini bersama Ipswich Town.

Elkan Baggott

Elkan Baggott menghabiskan masa kecilnya di Indonesia untuk waktu singkat. Namun, dalam waktu singkat tersebut, dia mengaku menyukai makanan-makanan Indonesia.

Dalam sebuah video viral yang diedarkan akun TikTok @cordtela88, Elkan Baggott mengaku menyukai berbagai makanan Indonesia. Pria berusia 20 tahun itu sangat menyukai martabak manis hingga mie goreng.

“Makanan kesukaan saya adalah martabak manis. Tidak mungkin salah. Yang dengan cokelat, enak sekali,” kata Elkan dalam video tersebut.

