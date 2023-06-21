Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Heran RANS Nusantara FC Rayakan Kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta dengan Heboh: Seperti Menang di Liga Saja

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |23:13 WIB
Thomas Doll Heran RANS Nusantara FC Rayakan Kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta dengan Heboh: Seperti Menang di Liga Saja
Thomas Doll heran RANS Nusantara rayakan kemenangan di uji coba dengan heboh (Foto: MPI/Cikal)
THOMAS Doll heran RANS Nusantara FC rayakan kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta dengan heboh. Para pemain RANS Nusantara FC melakukan selebrasi layaknya kemenangan di ajang resmi, 

Macan Kemayoran – julukan Persija – melaksanakan partai uji coba kontra RANS Nusantara FC jelang Liga 1 2023-2024. Laga itu dimainkan di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (21/6/2023) malam WIB dan dimenangkan RANS dengan skor 2-1.

Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC

Persija sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Alfriyanto Nico pada menit ke-61. Namun RANS Nusantara mencetak dua gol melalui Antoni Putro pada menit ke-76 dan 90+2.

Seusai mencetak gol kemenangan, para pemain RANS Nusantara lompat kegirangan dan berselebrasi dengan heboh. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lapangan, mereka berlarian dan selebrasi bersama-sama.

Thomas Doll mengaku terkejut dengan reaksi para pemain RANS Nusantara pada saat itu. Pelatih asal Jerman itu mengatakan bahwa The Prestige Phoenix – julukan RANS – merayakan kemenangan dalam partai uji coba layaknya sebuah kemenangan di liga.

"Saya sedikit terkejut bagaimana mereka (RANS) berselebrasi seperti memenangkan liga di sini. Ini pertandingan yang tidak penting, ini pertandingan persahabatan," kata Doll kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (20/6/2023).

